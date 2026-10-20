DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 21. OKTOBAR: Rak u sukobu sa autoritetima, Devica da pazi šta izjavljuje, a Jarac šta potpisuje
SAZNAJTE šta vas u sredu, 21. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec ulazi u kuću mašte ali i ograničenja donoseći vam sjajne ideje ali i nervozu. Opozicija između Hirona u vašem znaku i Sunca u kući partnerstva čini vas sklonim podsećanju na bolne teme iz prošlosti.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Meseca u kuću novca pod uticajem vašeg vladaoca Venere donosi vam novac ali i neplanirane izdatke. Emotivni partner ne odustaje od ideje da vam nametne svoju odluku. Unosite više tečnosti.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec ulazi u kuću karijere praveći kvadrat sa Uranom u vašem znaku donoseći vam sukobe sa autoritetima i nadređenima. Dodatni oprez u saobraćaju i prilikom dogovora i potpisivanja ugovora. Pazite se za volanom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Sunce u kući privatnog života u opoziciji sa Hironom u kući karijere podstiče sukobe sa autoritetima, roditeljima ili nadređenima. Dopadate se nekome ko nije potpuno iskren prema njima. Rasprave sa braćom, sestrama ili rođacima.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Sunce u kući biznisa pravi opoziciju sa Hironom donoseći Ulazak Meseca u kuću novca donosi uvećanje zarade ali ne bi trebalo da preterujete sa troškovima. Obratite više pažnje na vredne sitnice. Podložnost sportskim povredama.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec ulazi u kuću partnerstva donoseći sukobe sa voljenom osobom. Slobodne Device mogu da upoznaju atraktivnu osobu. Povedite više računa o tome šta i kome pričate. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Opozicija između Sunca u vašem znaku i Hirona budi stare rane u odnosu sa partnerom, a ulazak Meseca u Ribe podstiče vaše iracionalne strahove i intenzivira hronične tegobe. Zadržavanja vode u organizmu.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec u devetoj kući pravi trigon sa retrogradnom Venerom u vašem znaku donoseći vam ljubav na putu ili susret sa bivšim partnerom. Izbegavajte pozajmice ili podizanje kredita. Konflikt sa mlađim članom porodice. Išijas.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter u napetom aspektu sa Merkurom unosi tenziju u odnos s voljenom osobom. Sačekajte povoljniji trenutak ako planirate proširenje samostalne delatnosti. Izbegavajte ljutu i previše začinjenu hranu.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Sunce u kući karijere u opoziciji sa Hironom u kući partnerskih odnosa donosi sukobe sa nadređenima i članovima porodice. Mesec u trećoj kući pod uticajem Jupitera upozorava na oprez sa ugovorima.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Hiron u kuću komunikacija pravi opoziciju sa Suncem u devetoj kući donoseći bam probleme na putu, ispitima, rešavanjem pravnih pitanja, sa strancima. Susret sa atraktivnom osobom preko društvene mreže. Nesanica.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Kvadrat između Meseca u vašem znaku i Urana u kući privatnog života donosi sukobe sa članovima porodice, a kvadrat između vašeg vladaoca Jupitera i Merkura probleme u komunikaciji sa emotivnim partnerom. Promenite način ishrane.
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