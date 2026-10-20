DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 21. OKTOBAR: Rak u sukobu sa autoritetima, Devica da pazi šta izjavljuje, a Jarac šta potpisuje

SAZNAJTE šta vas u sredu, 21. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Zoonar/Mustafa Almir Mahmoud / Alamy / Profimedia, Depositphotos/agsandrew, Maridav

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u kuću mašte ali i ograničenja donoseći vam sjajne ideje ali i nervozu. Opozicija između Hirona u vašem znaku i Sunca u kući partnerstva čini vas sklonim podsećanju na bolne teme iz prošlosti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Meseca u kuću novca pod uticajem vašeg vladaoca Venere donosi vam novac ali i neplanirane izdatke. Emotivni partner ne odustaje od ideje da vam nametne svoju odluku. Unosite više tečnosti.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec ulazi u kuću karijere praveći kvadrat sa Uranom u vašem znaku donoseći vam sukobe sa autoritetima i nadređenima. Dodatni oprez u saobraćaju i prilikom dogovora i potpisivanja ugovora. Pazite se za volanom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sunce u kući privatnog života u opoziciji sa Hironom u kući karijere podstiče sukobe sa autoritetima, roditeljima ili nadređenima. Dopadate se nekome ko nije potpuno iskren prema njima. Rasprave sa braćom, sestrama ili rođacima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sunce u kući biznisa pravi opoziciju sa Hironom donoseći Ulazak Meseca u kuću novca donosi uvećanje zarade ali ne bi trebalo da preterujete sa troškovima. Obratite više pažnje na vredne sitnice. Podložnost sportskim povredama.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec ulazi u kuću partnerstva donoseći sukobe sa voljenom osobom. Slobodne Device mogu da upoznaju atraktivnu osobu. Povedite više računa o tome šta i kome pričate. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Opozicija između Sunca u vašem znaku i Hirona budi stare rane u odnosu sa partnerom, a ulazak Meseca u Ribe podstiče vaše iracionalne strahove i intenzivira hronične tegobe. Zadržavanja vode u organizmu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u devetoj kući pravi trigon sa retrogradnom Venerom u vašem znaku donoseći vam ljubav na putu ili susret sa bivšim partnerom. Izbegavajte pozajmice ili podizanje kredita. Konflikt sa mlađim članom porodice. Išijas.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter u napetom aspektu sa Merkurom unosi tenziju u odnos s voljenom osobom. Sačekajte povoljniji trenutak ako planirate proširenje samostalne delatnosti. Izbegavajte ljutu i previše začinjenu hranu.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sunce u kući karijere u opoziciji sa Hironom u kući partnerskih odnosa donosi sukobe sa nadređenima i članovima porodice. Mesec u trećoj kući pod uticajem Jupitera upozorava na oprez sa ugovorima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Hiron u kuću komunikacija pravi opoziciju sa Suncem u devetoj kući donoseći bam probleme na putu, ispitima, rešavanjem pravnih pitanja, sa strancima. Susret sa atraktivnom osobom preko društvene mreže. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Kvadrat između Meseca u vašem znaku i Urana u kući privatnog života donosi sukobe sa članovima porodice, a kvadrat između vašeg vladaoca Jupitera i Merkura probleme u komunikaciji sa emotivnim partnerom. Promenite način ishrane.