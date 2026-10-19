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DOBAR DAN ZA DRUŠTVENI ANGAŽMAN Astro savet za ponedeljak, 19. oktobar: Ova četiri znaka mogu se naći pred finansijskim izazovima

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

19. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, 19. oktobra, u 1.40, napušta rezervisanog, krutog Jarca i ulazi u društvenu, nekonvencionalnu Vodoliju, gde se već nalazi Pluton.

ДОБАР ДАН ЗА ДРУШТВЕНИ АНГАЖМАН Астро савет за понедељак, 19. октобар: Ова четири знака могу се наћи пред финансијским изазовима

Foto: Depositphotos/fredmantel

Osim konjunkcije sa Plutonom, planetom novca i moći, Mesec pravi i harmonične aspekte sa Uranom (koji upravlja Vodolijom) i sa Neptunom i Saturnom u Ovnu.

Zato će nekoga obradovati rešenje o penziji, drugi mogu imati potrebu za angažovanjem na društvenom ili političkom planu, dok će biti i onih koji će ostvariti lepu zaradu. Sve u zavisnosti od znaka, podznaka, aspekata, godišta....

Međutim, treba imati u vidu da ulazak Meseca u Vodoliju aktivira fiksni krst, odnosno napete aspekte sa Venerom u Škorpiji, Marsom u Lavu i Hironom na 29. stepenu Ovna (praktično na početku Bika), koji nepovoljno utiču na finansije, poslovne i ljubavne odnose. To će najviše osetiti rođeni na u provj dekadi fiksnih znakova i podznaka - Bikovi, Lavovi, Vodolije i Škorpije.

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