DOBAR DAN ZA DRUŠTVENI ANGAŽMAN Astro savet za ponedeljak, 19. oktobar: Ova četiri znaka mogu se naći pred finansijskim izazovima
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, 19. oktobra, u 1.40, napušta rezervisanog, krutog Jarca i ulazi u društvenu, nekonvencionalnu Vodoliju, gde se već nalazi Pluton.
Osim konjunkcije sa Plutonom, planetom novca i moći, Mesec pravi i harmonične aspekte sa Uranom (koji upravlja Vodolijom) i sa Neptunom i Saturnom u Ovnu.
Zato će nekoga obradovati rešenje o penziji, drugi mogu imati potrebu za angažovanjem na društvenom ili političkom planu, dok će biti i onih koji će ostvariti lepu zaradu. Sve u zavisnosti od znaka, podznaka, aspekata, godišta....
Međutim, treba imati u vidu da ulazak Meseca u Vodoliju aktivira fiksni krst, odnosno napete aspekte sa Venerom u Škorpiji, Marsom u Lavu i Hironom na 29. stepenu Ovna (praktično na početku Bika), koji nepovoljno utiču na finansije, poslovne i ljubavne odnose. To će najviše osetiti rođeni na u provj dekadi fiksnih znakova i podznaka - Bikovi, Lavovi, Vodolije i Škorpije.
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