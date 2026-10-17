Panorama

SERVIS ĆERKE RUSKOG CARA NIKOLAJA I NA AUKCIJI: Deo miraza Olge Romanove pred kupcima u Parizu

D.D.

17. 10. 2026. u 14:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDINSTVENI servis za čaj i kafu koji je pripadao velikoj kneginji Olgi Nikolajevnoj, ćerki ruskog cara Nikolaja I, prvi put će biti ponuđen na aukciji u Parizu 12. novembra, izjavio je direktor odeljenja za nameštaj i umetničke predmete aukcijske kuće Agit, Greguar de Tiri.

СЕРВИС ЋЕРКЕ РУСКОГ ЦАРА НИКОЛАЈА I НА АУКЦИЈИ: Део мираза Олге Романове пред купцима у Паризу

foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Servis, koji se do sada nalazio u privatnoj kolekciji, prvi put biti ponuđen na prodaju, što ga čini posebno vrednim za kolekcionare, prenosi agencija RIA Novosti.

- On može da bude zanimljiv ne samo velikim kolekcionarima umetničkih predmeta iz doba Ruskog carstva i predmeta povezanih sa dinastijom Romanov, već i muzejima, privatnim fondacijama, kolekcionarima predmeta koji su pripadali članovima kraljevskih i carskih porodica, kao i institucijama koje se bave primenjenom umetnošću ili istorijom evropskih dinastija - rekao je De Tiri.

Prema njegovim rečima, zbog istorijskog značaja i izuzetne očuvanosti, ovaj servis prevazilazi okvire isključivo ruskog tržišta.

Servis za čaj i kafu od pozlaćenog srebra izrađen je 1840. godine u Sankt Peterburgu za veliku kneginju Olgu Nikolajevnu i bio je deo njenog miraza. Ona se 1846. godine udala za prestolonaslednika Virtemberga Karla i preselila se u Nemačku.

Istorija servisa tokom 20. veka i dalje je predmet istraživanja, navodi francuska aukcijska kuća.

Servis u neoklasicističkom stilu čine samovar, lončić za kafu, čajnik, posuda za šećer sa poklopcem, posuda za mleko, cediljka za čaj, hvataljke za šećer i veliki ovalni poslužavnik.

Predmeti su bogato ukrašeni iskucanim i reljefnim elementima i ukrasima u vidu lišća, bisera i raskošnih voćnih girlandi.

Drške su oblikovane kao figure Psihe sa leptirovim krilima, dok su grlići i spojevi drški ukrašeni grotesknim maskaronima i glavama himera.

Noge su izrađene u obliku lavljih šapa.

- Predmeti iz servisa velike kneginje Olge poznati su kolekcionarima, ali se najčešće pojavljuju pojedinačno - posude za supe, posude za hlađenje boca, posude za sosove, kovčežići ili veliki tanjiri. Jedinstvenost ovog servisa ogleda se u tome što je očuvan kao celini- rekao je De Tiri.

Aukcija će biti održana 12. novembra, a vrednost servisa procenjuje se na između 40.000 i 80.000 evra. Procena odražava stvarnu potražnju za predmetima carskog porekla, ocenjeno je iz aukcijske kuće.

U decembru 2025. godine u Beču je samo jedna posuda za hlađenje boca iz servisa Olge Nikolajevne prodata za 26.000 evra.

Sličan servis, koji je pripadao Olginoj sestri Mariji Nikolajevnoj, danas se čuva u Ruskom muzeju u Sankt Peterburgu, navodi aukcijska kuća Agit.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOVEK KOJI JE ODBIO DA POZDRAVI HITLERA! Čuvena fotografija obišla svet, a iza nje se krije tragična ljubavna priča
Panorama

0 1

ČOVEK KOJI JE ODBIO DA POZDRAVI HITLERA! Čuvena fotografija obišla svet, a iza nje se krije tragična ljubavna priča

AUGUST Landmeser (24. maj 1910. - 17. oktobar 1944) već decenijama se smatra čovekom koji se nalazi na čuvenoj fotografiji iz 1936. godine, na kojoj se jasno vidi kako odbija da izvede nacistički pozdrav. On je došao u sukob s Nacističkom partijom zbog veze sa Irmom Ekler, ženom jevrejskog porekla, koja je prema tadašnjim zakonima bila zabranjena.

17. 10. 2026. u 11:21

Politika
Tenis
Fudbal
DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?

DECENIJAMA JE ČUVALA: Šta je pronađeno u kutiji za nakit legendarne Olivere Marković?