SERVIS ĆERKE RUSKOG CARA NIKOLAJA I NA AUKCIJI: Deo miraza Olge Romanove pred kupcima u Parizu

JEDINSTVENI servis za čaj i kafu koji je pripadao velikoj kneginji Olgi Nikolajevnoj, ćerki ruskog cara Nikolaja I, prvi put će biti ponuđen na aukciji u Parizu 12. novembra, izjavio je direktor odeljenja za nameštaj i umetničke predmete aukcijske kuće Agit, Greguar de Tiri.

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Servis, koji se do sada nalazio u privatnoj kolekciji, prvi put biti ponuđen na prodaju, što ga čini posebno vrednim za kolekcionare, prenosi agencija RIA Novosti.

- On može da bude zanimljiv ne samo velikim kolekcionarima umetničkih predmeta iz doba Ruskog carstva i predmeta povezanih sa dinastijom Romanov, već i muzejima, privatnim fondacijama, kolekcionarima predmeta koji su pripadali članovima kraljevskih i carskih porodica, kao i institucijama koje se bave primenjenom umetnošću ili istorijom evropskih dinastija - rekao je De Tiri.

Prema njegovim rečima, zbog istorijskog značaja i izuzetne očuvanosti, ovaj servis prevazilazi okvire isključivo ruskog tržišta.

Servis za čaj i kafu od pozlaćenog srebra izrađen je 1840. godine u Sankt Peterburgu za veliku kneginju Olgu Nikolajevnu i bio je deo njenog miraza. Ona se 1846. godine udala za prestolonaslednika Virtemberga Karla i preselila se u Nemačku.

Istorija servisa tokom 20. veka i dalje je predmet istraživanja, navodi francuska aukcijska kuća.

Servis u neoklasicističkom stilu čine samovar, lončić za kafu, čajnik, posuda za šećer sa poklopcem, posuda za mleko, cediljka za čaj, hvataljke za šećer i veliki ovalni poslužavnik.

Predmeti su bogato ukrašeni iskucanim i reljefnim elementima i ukrasima u vidu lišća, bisera i raskošnih voćnih girlandi.

Drške su oblikovane kao figure Psihe sa leptirovim krilima, dok su grlići i spojevi drški ukrašeni grotesknim maskaronima i glavama himera.

Noge su izrađene u obliku lavljih šapa.

- Predmeti iz servisa velike kneginje Olge poznati su kolekcionarima, ali se najčešće pojavljuju pojedinačno - posude za supe, posude za hlađenje boca, posude za sosove, kovčežići ili veliki tanjiri. Jedinstvenost ovog servisa ogleda se u tome što je očuvan kao celini- rekao je De Tiri.

Aukcija će biti održana 12. novembra, a vrednost servisa procenjuje se na između 40.000 i 80.000 evra. Procena odražava stvarnu potražnju za predmetima carskog porekla, ocenjeno je iz aukcijske kuće.

U decembru 2025. godine u Beču je samo jedna posuda za hlađenje boca iz servisa Olge Nikolajevne prodata za 26.000 evra.

Sličan servis, koji je pripadao Olginoj sestri Mariji Nikolajevnoj, danas se čuva u Ruskom muzeju u Sankt Peterburgu, navodi aukcijska kuća Agit.

(RT Balkan)