KAKO DA VAM HRIZANTEME CVETAJU DUŽE: Sve zavisi od jedne stvari koju morate uraditi u oktobru
HRIZANTEME u oktobru izgledaju najlepše. Žbunovi u boji ćilibara ili bordo vina prekriveni su raskošnim cvetovima, a prolaznici zastaju da im se dive. Ipak, upravo u ovom periodu mnogi prave greške zbog kojih biljke gube cvetove i teže podnose zimu.
Dva jednostavna postupka mogu pomoći da hrizanteme duže cvetaju i da se uspešno oporave na proleće.
Zalivanje u jesen zahteva manje vode nego što mislite
Oktobarske noći su hladne, a zemlja se sve sporije suši. Zato hrizanteme zalivajte tek kada se gornji sloj zemlje osuši do dubine od jednog prsta. Najbolje je da vlažnost proverite rukom, umesto da se vodite rasporedom zalivanja.
Vodu sipajte ujutru, direktno na zemlju, izbegavajući kvašenje listova i cvetova. Vlažno lišće tokom hladnih noći podložnije je pojavi sive prevlake, dok previše mokra zemlja može izazvati truljenje korena. Zbog toga je bolje zalivati ređe, ali temeljno, nego svakodnevno dodavati male količine vode.
U oktobru su hrizantemama potrebne makaze, ali ne za skraćivanje stabljika
Precvetale cvetove uklanjajte redovno, čim počnu da tamne, venu i omekšavaju. Koristite čiste makaze i secite neposredno iznad prvog zdravog lista. Na taj način biljka ne troši nepotrebno energiju na uvele cvetove, a preostali pupoljci dobijaju više prilike da se razviju i otvore.
Uklonite i suve, požutele listove pri dnu biljke, jer se u njima zadržava vlaga. Stabljike hrizantema koje rastu u bašti nemojte sada skraćivati do zemlje. Suvi nadzemni delovi tokom zime pružaju dodatnu zaštitu središtu biljke, pa je orezivanje najbolje ostaviti za proleće, kada se pojave novi izdanci.
Malč oko korena kao zaštita od mraza
Za uspešno prezimljavanje hrizantema u bašti posebno je važna zaštita korena. Kada nastupe prvi mrazevi i zemlja se ohladi, rasporedite oko biljke sloj malča debljine od 5 do 10 centimetara.
Za malčiranje možete iskoristiti materijale koje verovatno već imate u dvorištu, poput slame, suvog i usitnjenog lišća bez znakova bolesti, usitnjene kore drveta ili borovih iglica.
Malč nemojte naslanjati direktno na stabljike. Ostavite slobodan prostor širine dva do tri prsta oko osnove biljke kako se vlaga ne bi zadržavala uz korenov vrat i izazvala truljenje. Posebnu pažnju posvetite mladim hrizantemama posađenim tokom jeseni, jer im je zaštita od hladnoće naročito važna.
Hrizanteme u saksijama zahtevaju dodatnu zaštitu tokom hladnih noći
Hrizanteme koje se gaje u saksijama osetljivije su na mraz jer hladnoća lakše dopire do korena sa svih strana. Kada vremenska prognoza najavi temperature ispod nule, premestite ih na svetlo i hladno mesto bez grejanja, poput zatvorenog stepeništa, ostave sa prozorom ili garaže.
Izbegavajte držanje biljaka u toploj dnevnoj sobi, jer im takvi uslovi ne odgovaraju tokom zimskog mirovanja i mogu dovesti do slabljenja i sušenja.
Ako nemate mogućnost da unesete saksije, obmotajte ih jutanim džakom ili starim ćebetom i podignite ih sa hladnog betona tako što ćete ispod njih postaviti drvenu dasku. Tokom zime zalivajte veoma umereno, tek toliko da se zemlja potpuno ne osuši.
Greške koje mogu ugroziti hrizanteme tokom zime
Nekoliko uobičajenih postupaka može oslabiti biljku više nego sama hladnoća. Jesenje prihranjivanje đubrivima bogatim azotom podstiče rast mladih i nežnih izdanaka koji su posebno osetljivi na mraz. Preterano zalivanje stvara uslove za truljenje korena, dok prerano orezivanje stabljika do zemlje uklanja deo prirodne zaštite tokom zime.
Iako nijedna mera ne može garantovati da će hrizantema naredne godine ponovo biti raskošna, pravilno zalivanje, uklanjanje precvetalih cvetova i pravovremeno postavljanje malča mogu znatno doprineti njenom boljem prezimljavanju.
Najbolje je da malč postavite pre nego što nastupe jači mrazevi, dok je zemlja još pogodna za rad. Tako će vaše hrizanteme imati bolje uslove da sačekaju proleće i ponovo ukrase baštu svojim prelepim cvetovima.
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