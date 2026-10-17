ČOVEK KOJI JE ODBIO DA POZDRAVI HITLERA! Čuvena fotografija obišla svet, a iza nje se krije tragična ljubavna priča

AUGUST Landmeser (24. maj 1910. - 17. oktobar 1944) već decenijama se smatra čovekom koji se nalazi na čuvenoj fotografiji iz 1936. godine, na kojoj se jasno vidi kako odbija da izvede nacistički pozdrav. On je došao u sukob s Nacističkom partijom zbog veze sa Irmom Ekler, ženom jevrejskog porekla, koja je prema tadašnjim zakonima bila zabranjena.

Foto: en.wikipedia.org/wiki/August_Landmesser

Zbog toga je završio u zatvoru, a kasnije je mobilisan u kaznenu vojnu jedinicu, gde je poginuo u borbi.

Godinama nakon njegove smrti, njegova ćerka iznela je pretpostavku da je upravo on muškarac sa poznate fotografije. Međutim, njegov identitet nikada nije pouzdano potvrđen, a druga porodica tvrdi da je na fotografiji zapravo Gustav Vegert.

Bio član Nacističke partije, a onda upoznao Jevrejku

August Landmeser rođen je 1910. godine u Moregeu, kao jedino dete Augusta Franca Landmesera i Vilhelmine Magdalene, rođene Šmitpot.

Godine 1931, nadajući se da će mu to pomoći da pronađe posao, pridružio se Nacističkoj partiji.

Četiri godine kasnije, 1935, verio se sa Irmom Ekler, ženom jevrejskog porekla, zbog čega je izbačen iz partije.

Par je podneo zahtev za sklapanje braka u Hamburgu, ali su Nirnberški zakoni, koji su stupili na snagu mesec dana kasnije, onemogućili njihovo venčanje.

Njihova prva ćerka Ingrid rođena je 29. oktobra 1935. godine.

Godine 1937. Landmeser je pokušao da sa porodicom pobegne iz nacističke Nemačke u Dansku, ali je uhvaćen na granici i optužen za "rasno obeščašćenje", prema Nirnberškim zakonima.

Tvrdio je da ni on ni Irma nisu znali da ona ima jevrejsko poreklo.

Oslobođen je 27. maja 1938. zbog nedostatka dokaza, ali je upozoren da će ponavljanje istog prestupa dovesti do višegodišnje zatvorske kazne.

Njegova supruga stradala u nacističkom logoru

Par je uprkos upozorenju nastavio javno da održava vezu, a Landmeser je 15. jula 1938. ponovo uhapšen i osuđen na dve i po godine zatvora u koncentracionom logoru Bergermor.

Gestapo je u međuvremenu uhapsio Irmu Ekler, koja je zadržana u zatvoru Fulsbitel, gde je rodila njihovu drugu ćerku Irenu.

Irma je potom prebačena u koncentracione logore Oranijenburg, Lihtenburg i na kraju u ženski logor Ravensbrik.

Njena poslednja pisma primljena su u januaru 1942. godine, a veruje se da je u februaru iste godine prebačena u centar za eutanaziju Bernburg, gde je bila među približno 14.000 ubijenih ljudi.

Godine 1949. zvanično je proglašena mrtvom, a kao datum smrti naveden je 28. april 1942. godine.

Poginuo u borbama na teritoriji Hrvatske

Landmeser je pušten iz zatvora 19. januara 1941. godine.

Nakon oslobađanja radio je kao poslovođa u transportnoj kompaniji Pist, koja je imala ogranak u fabrici aviona Hajnkel u Varnemindeu.

U februaru 1944. mobilisan je u kazneni 999. pešadijski bataljon nemačke vojske.

Nakon borbi kod Stona, na teritoriji današnje Hrvatske, 17. oktobra 1944. godine, proglašen je nestalim u borbi i smatran poginulim.

Kao i Irma, i on je 1949. godine zvanično proglašen mrtvim.

Njihove ćerke prvobitno su smeštene u gradsko sirotište.

Ingrid je kasnije dobila dozvolu da živi sa bakom po majci, dok je Irena 1941. godine smeštena u hraniteljsku porodicu.

Nakon bakine smrti 1953. godine, i Ingrid je smeštena u hraniteljsku porodicu.

Brak Augusta Landmesera i Irme Ekler grad Hamburg je retroaktivno priznao tokom leta 1951. godine.

Ingrid je te jeseni preuzela prezime Landmeser, dok je Irena nastavila da koristi prezime Ekler.

(Kurir)

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