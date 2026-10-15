PET RETROGRADNIH PLANETA DONOSI EMOTIVNI ROLERKOSTER: Vreme je za stare ljubavi, neizgovorene istine i ključne odluke

PREMA astrološkim tumačenjima, period u kojem se istovremeno nalazi pet retrogradnih planeta može da bude simbolično vreme za zastajanje, razmišljanje i suočavanje sa temama koje smo možda dugo odlagali. Venera, Saturn, Uran, Neptun i Pluton povezuju se sa različitim oblastima života – od ljubavi i finansija do ličnih granica, unutrašnjih promena i načina na koji posmatramo svet.

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Retrogradno kretanje planeta u astrologiji se često dovodi u vezu sa zastojima, vraćanjem na stare odluke i potrebom da se određene stvari sagledaju iz drugačijeg ugla.

1. Retrogradna Venera: Preispitivanje ljubavi i samopoštovanja

Venera je retrogradna od 3. oktobra do 14. novembra 2026. godine. U astrologiji se povezuje sa ljubavlju, emotivnim odnosima, ličnim vrednostima, samopouzdanjem i novcem.

Ovaj period simbolično se tumači kao vreme u kojem se preispituje šta očekujemo od partnera i da li su naši odnosi zasnovani na uzajamnom poštovanju i razumevanju. Mogu se ponovo otvoriti pitanja iz prošlosti, uključujući emocije koje nisu do kraja razjašnjene ili odnose za koje smo mislili da su završeni.

Neki će možda razmišljati o starim ljubavima, dok će drugi pokušati da jasnije odrede šta žele od budućih veza. Ipak, retrogradna Venera ne znači da će se bivši partneri sigurno vratiti niti da je svaki odnos pred raskidom.

2. Retrogradni Saturn: Odgovornost, granice i dugoročni planovi

Saturn je retrogradan od 26. jula do 10. decembra 2026. godine. Astrološki se vezuje za disciplinu, odgovornost, strpljenje, životne lekcije i obaveze koje preuzimamo.

Njegovo retrogradno kretanje simbolično podstiče razmišljanje o tome da li smo postavili dobre temelje za budućnost. To može da podrazumeva preispitivanje poslovnih odluka, porodičnih obaveza, odnosa prema vremenu ili granica koje postavljamo drugim ljudima.

Umesto donošenja ishitrenih odluka, naglasak je na sagledavanju prethodnih iskustava i prepoznavanju onoga što više ne daje rezultate. U tom smislu, ovaj period može poslužiti kao povod da se napravi realniji plan i odgovornije pristupi obavezama.

3. Retrogradni Uran: Potreba za slobodom i promenama

Uran je retrogradan od 10. septembra 2026. do 8. februara 2027. godine. U astrologiji predstavlja simbol iznenadnih promena, nezavisnosti, originalnosti i oslobađanja od ustaljenih pravila.

Tokom njegove retrogradnosti, pažnja se u astrološkim tumačenjima usmerava na unutrašnju potrebu za promenom. Umesto da se sve rešava naglim potezima, ovaj ciklus podstiče pitanje da li smo prerasli određene navike, uloge ili očekivanja koja nam više ne odgovaraju.

To može biti prilika da razmislimo o tome gde želimo više slobode, u kojim situacijama se osećamo ograničeno i šta bismo promenili kada bismo se manje plašili reakcija okoline.

4. Retrogradni Neptun: Razlika između želja i stvarnosti

Neptun je retrogradan od 7. jula do 12. decembra 2026. godine. Astrološka simbolika ove planete povezuje se sa snovima, intuicijom, maštom, idealizacijom i granicom između stvarnosti i naših očekivanja.

Njegova retrogradnost često se opisuje kao period u kojem je važno sagledati ljude i situacije bez ulepšavanja. To se posebno odnosi na odnose u kojima smo nekome pripisivali osobine koje možda ne pokazuje u stvarnosti ili na planove koji se više zasnivaju na željama nego na konkretnim mogućnostima.

Jedna od glavnih tema jeste razlikovanje onoga što osećamo od onoga što zaista znamo. Umesto da se oslanjamo isključivo na pretpostavke, korisno je da obratimo pažnju na činjenice, postupke i doslednost ljudi oko sebe.

5. Retrogradni Pluton: Suočavanje sa kontrolom i dubokim promenama

Pluton je retrogradan od 6. maja do 16. oktobra 2026. godine. U astrologiji se povezuje sa transformacijom, moći, kontrolom i procesima koji menjaju naš odnos prema sebi i drugima.

Ovaj period simbolično se dovodi u vezu sa preispitivanjem obrazaca ponašanja kojih se teško odričemo, kao i odnosa u kojima postoji neravnoteža moći. Može da posluži kao povod da razmislimo o tome gde pokušavamo da kontrolišemo situacije koje ne možemo u potpunosti da promenimo i šta nas sprečava da napravimo drugačiji izbor.

Retrogradni Pluton završava svoj ciklus 16. oktobra 2026. godine. U astrološkom tumačenju, taj datum označava prelazak sa faze unutrašnjeg preispitivanja na simbolično usmeravanje ka promenama i novim odlukama.

Šta znači kada je više planeta retrogradno istovremeno?

Kada se više planeta istovremeno nalazi u retrogradnom hodu, astrolozi to često tumače kao period u kojem se različite životne teme preispituju paralelno. Ljubavni odnosi, odgovornost, potreba za slobodom, očekivanja i lične granice mogu postati povod za razmišljanje o tome šta želimo da zadržimo, a šta da promenimo.

Ipak, retrogradnost nije razlog za strah niti dokaz da će se dogoditi nešto loše. Ovakve astrološke periode najbolje je posmatrati kao simboličan podsetnik da usporimo, sagledamo svoje izbore i donesemo odluke na osnovu stvarnih okolnosti, a ne samo trenutnih emocija ili predviđanja.

(Alo)