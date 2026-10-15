NIKADA NIŠTA, A OPET SVE: Zašto najteže zaboravljamo ljubavi koje nisu ni počele?

NIKADA niste bili par, niste imali zajedničke planove, možda se niste čak ni poljubili. A ipak, jedna osoba godinama ostaje u mislima.

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Postoje ljubavne priče koje imaju početak, kraj i sve ono između. A postoje i one koje nikada nisu dobile priliku da počnu, ali ih ipak dugo nosimo u sebi.

Možda je to osoba sa kojom smo razmenjivali poglede, neko sa kim smo satima razgovarali ili neko ko se pojavio u pogrešnom trenutku.

Ništa se zapravo nije dogodilo, a ipak ostaje pitanje koje ne prestaje da se vraća: „Šta bi bilo da smo pokušali?“

Ne nedostaje nam uvek osoba, već mogućnost

Kada se veza završi, obično imamo uspomene koje uključuju i lepe i teške trenutke. Znamo kako je izgledala svakodnevica, oko čega smo se svađali i zašto odnos nije uspeo.

Kod neostvarene ljubavi toga nema.

Zato je mnogo lakše zamisliti savršenu verziju odnosa koji nikada nismo imali. U našim mislima ta osoba ostaje neko sa kim je sve moglo biti drugačije, jer nikada nismo dobili priliku da otkrijemo kako bi zaista izgledala zajednička svakodnevica.

Drugim rečima, ponekad ne tugujemo za izgubljenom ljubavlju, već za budućnošću koju smo sami zamislili.

Najteže je zatvoriti priču bez kraja

Nedorečenost može biti jedan od razloga zbog kojih nam se određena osoba stalno vraća u misli.

Nije bilo jasnog raskida, velikog razočaranja ni trenutka kada smo definitivno shvatili da je gotovo. Ostalo je samo mnogo neizgovorenih reči i mogućnosti.

Tada lako počinjemo da idealizujemo prošlost, prisećamo se sitnih znakova pažnje i pitamo se da li je druga osoba osećala isto.

Ali činjenica da nešto nije dobilo priliku da se razvije ne znači da bi se pretvorilo u srećnu ljubav.

Kako prestati da živimo u onome „šta bi bilo“?

Prvi korak je da razlikujemo ono što se zaista dogodilo od onoga što smo zamišljali.

Da li nam nedostaje osoba koju smo dobro poznavali ili predstava o tome kakva je mogla da bude? Da li smo zaljubljeni u stvarne zajedničke trenutke ili u priču koju smo godinama gradili u mislima?

Prihvatanje da nećemo dobiti odgovor na svako pitanje može pomoći da se emotivno udaljimo od te mogućnosti.

Jer ponekad nas ne drži prošlost, već budućnost koja nikada nije postojala.

A možda je upravo to najteži deo neostvarene ljubavi – oprostiti se od nečega što nikada nismo ni imali.

(24sedam)