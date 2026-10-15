ŽELITE ZDRAVE I BUJNE SOBNE BILJKE? Izbegnite ovih šest mesta u svom domu

KADA uzgajamo sobne biljke, uglavnom se usredsređujemo na zalivanje, prihranu i razmnožavanje, dok često zanemarujemo jedan od najvažnijih faktora za njihov rast - mesto na kojem se nalaze. Ipak, upravo položaj biljke može da utiče na njeno zdravlje i izgled.

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Žuti listovi ili njihovo opadanje ne moraju da znače da biljci nedostaje nega, već da joj uslovi u kojima se nalazi ne odgovaraju. Zato je važno znati koja mesta u domu treba izbegavati prilikom raspoređivanja sobnih biljaka.

1. Direktno na putanji ventilacionog otvora

Baštovanka Karmen Per upozorava da je jedan od najlošijih izbora mesto neposredno uz ventilacioni otvor za grejanje ili klima-uređaj. Topao vazduh može brzo da isuši biljku, dok hladan vazduh iz klima-uređaja može da izazove slične probleme.

2. Pored radijatora ili kamina

Blizina radijatora i kamina takođe nije pogodna za većinu sobnih biljaka zbog prekomerne toplote i suvog vazduha. Hortikulturistkinja Karen Masgrejv iz njujorškog rasadnika Hiks objašnjava da takvi uslovi mogu brzo da isuše zemlju, zbog čega listovi postaju smeđi, suvi i krti. Ako primetite ove promene, a biljka se nalazi nekoliko metara od izvora toplote, prvo pokušajte da je premestite, umesto da odmah menjate režim zalivanja.

3. Blizu prometnih vrata

Iako ulazni prostor može biti idealan za postavljanje dekorativne biljke, često je izložen strujanju vazduha. Masgrejv ističe da biljke koje se nalaze pored spoljnih vrata tokom zime mogu biti izložene naglim naletima hladnoće svaki put kada se vrata otvore. Pošto je većina sobnih biljaka tropskog porekla, ne prijaju im takve promene, a problem predstavljaju iznenadni udari hladnog vazduha, a ne samo niska temperatura.

4. Uz hladan prozor

Prozorske daske obezbeđuju biljkama prirodnu svetlost, ali u pojedinim domovima, naročito u starijim kućama, mogu biti dosta hladne. Temperature niže od približno 13 stepeni Celzijusa mogu da izazovu stres, pa čak i da ugroze opstanak biljke. Zato mesto koje joj odgovara tokom leta može postati nepovoljno u hladnijim mesecima. Jednostavno rešenje je da listovi ne dodiruju direktno staklo, što u mnogim slučajevima može biti dovoljno da se izbegne problem.

5. U kuhinji prepunoj kuhinjskih aparata

Kuhinja je često među najsvetlijim prostorijama u domu, pa nije neobično što se u njoj nalaze brojne sobne biljke. Ipak, frižideri, mašine za pranje sudova, rerne, tosteri i čajnici stvaraju toplotu koja može izazvati nagle promene temperature, slično kao ventilacioni otvori. Osim toga, para i masnoća iz kuvanja mogu se taložiti na listovima i negativno uticati na njihov izgled i stanje. Zbog toga je najbolje biljke postaviti dalje od uređaja koji se često koriste.

6. U kupatilu bez prozora

Zbog povećane vlažnosti vazduha, kupatilo se često smatra pogodnim okruženjem za sobne biljke, ali to ne znači da su uslovi u njemu uvek odgovarajući. Karen Masgrejv upozorava da vlažno kupatilo bez prozora nije nužno dobro mesto za njihov rast, jer nedostatak prirodne svetlosti može predstavljati ozbiljan problem. Isto važi i za mračne uglove drugih prostorija. Iako pojedine vrste mogu da podnesu slabije osvetljenje, to ne znači da mogu da opstanu bez prirodnog svetla.

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