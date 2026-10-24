NEDELJNI HOROSKOP OD 25. do 31. OKTOBRA: Bika muče finansijski problemi, Devicu pravna pitanja, slobodnim Jarčevima smeši se nova ljubav

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 25. do 31. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao U vreme punog Meseca u vašoj astrološkoj kući posla i novca 26. oktobra očekuju vas veći izdaci i važne finansijske odluke. Prelazak Meseca u kuću komunikacija i biznisa, gde se već nalazi Uran, planeta neočekivanih okolnosti, 28. oktobra, donosi iznenadni odlazak na kraći put ili priliku za uvećanje prihoda preko isplativog ugovora. Poslušajte savet Strelca.

Ljubav Retrogradna Venera, vladalac partnerskih odnosa, 25. oktobra vraća se u Vagu donoseći vam bivšeg partnera ili stare probleme u odnosu sa voljenom osobom. Mesec u kući privatnog života, 30. oktobra, obrazuje kvadrate sa planetama obmana i ograničenja u vašem znaku, upozoravajući na porodične probleme.

Zdravlje Inhibiranost.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Povratak retrogradne Venere, vašeg vladaoca koji upravlja i vašim poslom, u kuću posla, 25. oktobra vraća na dnevni red i stare probleme. Pun Mesec (dešava se jednom godišnje) na drugom stepenu (simbolu novca) vašeg znaka, 26. oktobra, aktivira izazovne aspekte sa Plutonom, Venerom i Hironom, donseći vam kulminaciju finansijskih problema.

Ljubav Naglašena kuća braka i partnerskih odnosa u kojoj se nalaze i planete ljubavi i komunikacija, upozorava na rasprave sa voljenom osobom. Napet aspekt između Marsa i retrogradnog Merkura, planeta sukoba i dogovora, 30. oktobra, intenzivira sukobe sa partnerom. Povratak stare simpatije u vaš život.

Zdravlje Hronične tegobe.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa naglašenom astrološkom kućom posla, tokom ovog perioda, fokusirani ste na radne obaveze i zadatke. Ulazak Meseca u vaš znak gde se nalazi Uran, planeta neočekivanih okolnosti, 28. oktobra, donosi vanredne izdatke. Napeti aspekti Neptuna i Saturna, planeta prevara i ograničenja, u kući planova i novca, 30. oktobra, upozoravaju na oprez sa finansijama.

Ljubav Retrogradna Venera, planeta ljubavi, koja upravlja vašim emotivnim životom ali i tajnama, 25. oktobra se vraća u kuću ljubavi, donoseći vam priliku za kontakt ili susret sa bivšim partnerom. Izazovan aspekt između vašeg vladaoca Merkura i Marsa krajem sedmice donosi nesporazume i konflikte sa rođacima.

Zdravlje Pojačana nervoza. Osluškujte svoju intuiciju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao U vreme punog Meseca, vašeg vladaoca, u 11. kući, 26. oktobra, dobijate priliku za napredovanje u karijeri, društveni i finansijski uspeh. Prelazak Meseca u kuću tajni i prepreka, u kojoj ga čeka Uran, 28. oktobra, donosi vam odlaganje planova. Izazovni aspekti sa Neptunom i Saturnom u kući karijere, 30. oktobra, upozoravaju na sukobe sa nadređenima i autoritetima.

Ljubav Retrogradna Venera, planeta ljubavi, 25. oktobra vraća se u kuću privatnog života i ponovo na dnevni red iznosi stare porodične probleme. Kvadrat između Merkura u kući emotivnog života i Marsa, krajem sedmice, podstiče svađe sa partnerom. Slobodni Rakovi mogu da uđu u novu vezu i da prošire porodicu.

Zdravlje Stomačne tegobe.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Retrogradna Venera se 25. oktobra vraća u vašu kuću komunikacija, pazite šta izjavljujete i potpisujete. Pun Mesec u kući karijere 26. oktobra donosi vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Izazovan aspekt između Marsa u vašem znaku i Merkura, krajem sedmice, upozorava na finansijske i probleme u privatnom biznisu, sa nekretninama, ugovorima.

Ljubav Ulazak Meseca u kuću društvenog života, 28. oktobra, gde se već nalazi Uran, vladalac partnerskih odnosa, slobodnim Lavovima donosi nove susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Sa naglašenom kućom privatnog života, 30. oktobra, očekuju vas konflikti i rasprave sa članovima porodice.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Povratak retrogradne Venere, koja upravlja vašim finansijama, u kuću posla, donosi vam vanredne izdatke. U vreme punog Meseca u devetoj kući, 26. oktobra, mogući su problemi na putovanju, polaganju ispita, u kontaktima sa strancima, rešavanju pravnih pitanja. Aspekti Marsa, planete sukoba, u kući prepreka, krajem sedmice, upozoravaju na dodatni oprez sa ugovorima.

Ljubav Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim odnosom prema autoritetima, čini vas sklonim raspravama sa roditeljima ili starijim osobama u porodici. Ulazak Meseca u treću kuću gde se nalazi Uran, planeta neočekivanih okolnosti, 28. oktobra, upozorava na nesporazume sa braćom, sestrama ili rođacima.

Zdravlje Osluškujte svoju intuiciju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Naglašena kuća novca tokom ovog perioda fokusira vas na nove vidove zarade i rešavanje finansijskih pitanja. Mesec 30. oktobra ulazi u kuću karijere praveći kvadrate sa planetama obmana i ograničenja, donoseći sukobe sa nadređenima. Istog dana napet aspekt između Merkura i Marsa, menja planove u vezi sa putovanjem, obrazovanjem, pravnim pitanjima. Neplanirani izdaci.

Ljubav Vaš vladalac, retrogradna Venera, koja upravlja i vašom intimom, 25. oktobra, vraća se u vašu kuću ličnosti donoseći vam nesporazume i rasprave sa partnerom. Ulazak Meseca u devetu kuću, gde se nalazi vladalac vašeg emotivnog života, 28. oktobra, nagoveštava romantičan susret na putu ili predavanju.

Zdravlje Podložnost povredama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac Mars, u kući karijere, 30. oktobra, obrazuje izazovan aspekt sa retrogradnim Merkurom u vašem znaku, koji aktivira stare poslovne probleme i sukobe sa nadređenima. Krajem perioda, Mesec ulazi u devetu kuću praveći kvadrate sa planetama prevara i prepreka, upozoravajući na dodatni oprez na putovanjima i u rešavanju pravnih pitanja.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući partnerstva, koji 26. oktobra aktivira kvadrate sa planetama u vašem znaku i vašim vladaocem Plutonom, upozorava na porodične i probleme sa voljenom osobom, raskid ili razvod. Oni mogu da kulminiraju 28. oktobra u vreme konjunkcije Meseca i Urana u kući vaše intime.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao U vreme punog Meseca u kući posla, 26. oktobra, očekuju vas manji finansijski dobici, dok početak novembra obećava uvećanje prihoda preko kreativnog ili zanimanja koje ima dodirne tačke sa medicinom, farmacijom, naftom, tečnostima. Vaš vladalac Neptun u kvadratu sa Mesecom u kući novca, 30. oktobra, upozorava na opasnost od finansijskih prevara.

Ljubav Retrogradna Venera, planeta ljubavi, 25. oktobra vraća se u kuću društvenog života, donoseći vam kontakt ili susret sa bivšim partnerom. Ulazak Meseca u kuću braka i partnerskih odnosa, gde se već nalazi Uran, 28. oktobra, upozorava na iznenadne svađe sa voljenom osobom, mogućnost raskida, razvoda.

Zdravlje Potreba za izolacijom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Povratak retrogradne Venere, koja upravlja vašom karijerom, u desetu kuću, 25. oktobra, može da podstakne stare problema na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Konjunkcija Meseca i vašeg suvladaoca Urana u kući posla, 28. oktobra, upozorava na nesporazume sa kolegama i saradnicima.

Ljubav U vreme punog Meseca u znaku ljubavi, koji "pada" u vašu kuću ljubavi i dece, 26. oktobra, slobodni Jarčevi mogu da uđu u novu vezu a veće su i šanse za proširenje porodice. Mesec u kući partnerstva, 30. oktobra, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, planete ograničenja, može doneti razočaranje u partnera.

Zdravlje Podložnost povredama.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Sa Suncem i retrogradnim Merkurom u kući karijere,očekuju vas sukobi sa nadređenima. Povratak retrogradne Venere u devetu kuću, vraća na dnevni red nerešena pravna pitanja, obaveze u vezi sa ispitima, putovanjima, saradnjom sa strancima. Ulazak Meseca u kuću posla pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, 30. oktobra, odlaže vaše planove i donosi finansijske probleme.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući privatnog života, 26. oktobra, sukobi sa članovima porodice koji će se intenzivirati krajem sedmice u vreme kvadrata između Marsa u kući partnerskih odnosa i Merkura. Konjunkcija vašeg vladaoca Urana i Meseca u kući ljubavi 28. oktobra, može doneti iznenadne svađe, raskid.

Zdravlje Promenite način ishrane.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Sa naglašenom devetom kućom fokusirani ste na obaveze u vezi sa visokim obrazovanjem, putovanjima, pravnim pitanjima. Povratak retro-Venere u kuću novca 25. oktobra donosi probleme sa novcem a pun Mesec 26. oktobra, sa dokumentacijom. Aspekti vašeg vladaoca Neptuna koji upravlja i vašom karijerom, 30. oktobra, upozorava na intrige na poslu i finansijske prevare.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući komunikacija, 26. oktobra, očekuju vas problemi sa braćom, sestrama ili rođacima, koji mogu kulminirati 28. oktobra. Merkur, vladalac privatnog života i partnerstva, krajem perioda, obrazuje napet aspekt sa Marsom, upozoravajući na sukobe sa voljenom osobom i članovima porodice.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.