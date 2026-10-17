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DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 18. OKTOBAR: Ovan da pazi šta izjavljuje, Vaga menja način ishrane, Jarac ima porodične probleme

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u nedelju, 18. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 18. ОКТОБАР: Ован да пази шта изјављује, Вага мења начин исхране, Јарац има породичне проблеме

Foto freepik.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući karijere mogući su problemi sa poslovnim partnerom. Pozicija Merkura, planete komunikacija i informacija, upozorava da pazite šta izjavljujete i potpisujete.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Prva Mesečeva četvrt donosi vam novac preko prijatelja ili zajedničkih poslova sa osobama koje žive u inostranstvu. Stara simpatija želi da se vidite. Rak misli na vas. Provodite više vremena u prirodi.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur pravi sekstil sa prvom Mesečevom četvrti, donoseći vam dobitke preko podele imovine, kredita, alimentacije. Partnerovo ponašanje budi vašu sumnju u njegovu iskrenost. Nesanica.

Rak (22. 6 - 22. 7)

U vreme prve četvrti vašeg vladaoca Meseca u sedmoj kući očekuju vas sukobi sa svima oko vas, uključujući i emotivnog partnera. Pozicija Merkura ponovo stavlja na dnevni red neraščišćene probleme iz prošlosti.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Prva Mesečeva četvrt u šestoj kući fokusira vas na radne obaveze i zadatke i brigu o zdravlju. Moguće su rasprave sa mlađim članovima porodice, ali i sa emotivnim partnerom. Uvodite zdravije navike.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur u kući komunikacija obrazuje izazovan aspekt sa Jupiterom donoseći vam problemi u odnosu sa partnerom. Problemi sa braćom, sestrama i rođacima. Manji novčani dobici. Dodatni oprez za volanom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući privatnosti moguće su rasprave i sukobi sa članovima porodice. Novac vam pristiže preko porodičnog ili drugog vida samostalne delatnosti. Promenite način ishrane.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

U vreme prve Mesečeve četvrti u trećoj kući budite oprezniji prilikom pregvora i dogovora o novom poslu. Novac pristiže preko saradnje sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Rasprava sa starijim članom porodice.

Strelac (23.11 - 21. 12)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući posla očekuju vas manji dobici. Obratite pažnju na detalje poslovnog dogovora. Kvadrat između Merkura, vladaoca partnerskih odnosa i vašeg vladaoca Jupitera može podstiče ljubomoru u emotivnoj vezi.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Jednom godišnje, prva Mesečeva četvrt nađe se u vašem znaku,a ove godine pravi kvadrat sa vašim vladaocem Saturnom u kući privatnog života, donoseći vam porodične probleme. Skloni ste pogrešnim procenama. Podložnost povredama.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

U vreme prve Mesečeve četvrti u kući ograničenja i prepreka donosi poslovne i zdravstvene proleme. Budite tolerantniji prema saradnicima. Pozicije Merkura upozorava na svađe ili ljubomorne scene sa voljenom osobom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Prva Mesečeva četvrt u kući novca donosi vam veću zaradu, naročito ako vaš posao ima veze sa kreativnim izražavanjem. Napet aspekt Merkura i vašeg vladaoca Jupitera donosi vam probleme na poslu i sukobe sa šefom.

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