DAN ZA RAZGOVOR SA PSIHOTERAPEUTOM Astro savet za petak, 16. oktobar: Ovi znaci će najviše osetiti direktan hod Plutona

PLUTON, planeta unutrašnje snage, moći, regeneracije, posle petomesečnog retrogradnog hoda, 16. oktobra kreće direktno sa trećeg stepena Vodolije.

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Ovaj stepen simbolizuje komunikacije, kraća putovanja, poslovne ugovore, biznis, što stavlja fokus na novac, zaradu i velike ciljeve. Njegov direktan hod najviše će osetiti januarske Vodolije, julski Lavovi, aprilski Bikovi i oktobarske Škorpije, kao i svi oni koji imaju Mesec, podznak, osu četvrte, sedme ili desete kuće ili neku ličnu planetu (Merkur, Venera, Mars)na drugom, trećem ili četvrtom stepenu fiksnih znakova.

Međutim, Pluton pravi vrlo izazovne aspekte - opoziciju sa Marsom u Lavu, kvadrate sa Merkurom, retrogardnom Venerom u Škorpiji i Hironom na kraju Ovna. Ovaj fiksni kvadrat donosi velike unutrašnje promene i krize fiksnim znacima (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija), suočavanje sa potisnutim strahovima i emocijama, ali i oslobađanje od toksičnih odnosa i obrazaca. Zato je ovo idealan dan za introspekciju, psihoterapiju i primenu energetskih tehnika.