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DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 15. OKTOBAR: Raka očekuju dobici preko nekretnina, Devicu preko kreativnog zanimanja, Jarca uspeh na ispitu

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 15. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 15. ОКТОБАР: Рака очекују добици преко некретнина, Девицу преко креативног занимања, Јарца успех на испиту

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Sekstil između Jupitera u kući kreativnosti i Sunca, simbola blagostanja i ugleda, donosi priliku za pokretanje privatnog biznisa, dobitke preko saradnje sa strancima ili rešavanja pravnih pitanja, kao i poslovnu ekspanziju.

 

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sunce u kući posla obrazuje sekstil sa Jupiterom, planetom prosperiteta, u kući privatnog života, donoseći vam dobitke preko nekretnina, visokog obrazovanja, kao i podršku uticajnih osoba. Unosite više vitamina.

 

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Sekstil između Jupitera u kući komunikacija i Sunca u kući ljubavi, slobodnim Blizancima donosi mogućnost upoznavanja sa nekim na kraćem putu ili preko društvene mreže. Zauzete Blizance očekuju rasprave sa partnerom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Jupiter, u kući posla obrazuje sekstil sa Suncem u kući privatnog života donoseći vam dobitke preko porodičnog biznisa ili nekretnina. Sa vašim vladaocem Mesecom u kući zdravlja menjate način ishrane i uvodite zdravije navike.

 

Lav (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce, u kući komunikacija, obrazuje sekstil sa Jupiterom, planetom prosperiteta u vašem znaku, donoseći vam dobitke preko putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja, ugovora ili kontakata sa strancima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Sekstil između Sunca u kući posla i Jupitera u kući mašte i ideja, donosi vam uvećanje prihoda preko kreativnog zanimanja. Mesec u kući privatnog života upozorava na probleme, svađe, rasprave i sukobe sa ženama u porodici.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Sunce u vašoj kući ličnosti obrazuje sekstil sa Jupiterom u kući planova i finansija, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade, internet-trgovine, medija, saradnje sa prijateljima Izbegavajte alkohol.

 

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući komunikacija i biznisa donosi vam uspeh preko kraćih putovanja ili ugovora. Aspekti Hirona, simbol vaše slabe tačke, u kući partnerskih odnosa, iznose na svetlo dana nerešene probleme sa voljenom osobom.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter, u devetoj kući, obrazuje sekstil sa Suncem u kući novca, donoseći prilike za nove vidove zarade, društveni angažman, kao i uspeh u javnoj delatnosti, internet-trgovini, medijima.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sunce u kući karijere obrazuje sekstil sa Jupiterom u kući novca, donoseći vam priliku za napredovanje, dogovor sa nadređenima, uvećanje prihoda preko putovanja, rešavanja pravnih pitanja, uspeh na ispitima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Jupiter, vladalac vašeg društvenog života, pravi sekstil sa Suncem, vladaocem partnerskih odnosa, donoseći vam nove susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Zauzete Vodolije očekuje poboljšanje odnosa sa voljenom osobom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla, obrazuje sekstil sa Suncem, u kući novca, donoseći vam mogućnosti za zaradu. Pozicija Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života, nagoveštava susret sa umetnikom ili sportistom.

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