PROBLEMI U REŠAVANJU FINANSIJSKIH PITANJA I SA AUTORITETIMA Astro savet za ponedeljak, 12. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru fiksnog T-kvadrata
NAGLAŠEN znak Škorpije fokusira pažnju na rešavanje finansijskih pitanja, podelu imovine, kredita, nasledstva, alimentacije, stipendije...
Međutim, to neće ići lako, jer Mesec u Škorpiji 12. oktobra aktivira fiksni T-kvadrat, odnosno, pravi konjunkcije sa retrogradnom Venerom i Merkurom, kvadrate sa Marsom u Lavu i retrogradnim Plutonom u Vodoliji, i opoziciju sa Hironom (simbolom slabe tačke) na granici između Ovna i Bika.
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