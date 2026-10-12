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PROBLEMI U REŠAVANJU FINANSIJSKIH PITANJA I SA AUTORITETIMA Astro savet za ponedeljak, 12. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru fiksnog T-kvadrata

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 10. 2026. u 07:00

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NAGLAŠEN znak Škorpije fokusira pažnju na rešavanje finansijskih pitanja, podelu imovine, kredita, nasledstva, alimentacije, stipendije...

ПРОБЛЕМИ У РЕШАВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПИТАЊА И СА АУТОРИТЕТИМА Астро савет за понедељак, 12. октобар: Ова 4 знака су на удару фиксног Т-квадрата

Foto: Depositphotos/monsit

Međutim, to neće ići lako, jer Mesec u Škorpiji 12. oktobra aktivira fiksni T-kvadrat, odnosno, pravi konjunkcije sa retrogradnom Venerom i Merkurom, kvadrate sa Marsom u Lavu i retrogradnim Plutonom u Vodoliji, i opoziciju sa Hironom (simbolom slabe tačke) na granici između Ovna i Bika.

Na udaru ovih izazovnih aspekata su rođeni u prvoj dekadi znaka i podznaka Bika (problemi u partnerskim odnosima i javnim delatnostima), Lava (problemi sa nadređenima i autoritetima), Škorpije (lični, finansijski i problemi sa autoritetima) i Vodolije (porodični problemi).

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