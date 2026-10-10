IMA JE SAMO NA TRI MESTA U SVETU: U Amazoniji otkrivena neobična narandžasta ribica (FOTO)

U BRAZILSKOJ Amazoniji naučnici su otkrili novu vrstu sitne slatkovodne ribe, čija neobična narandžasta boja privlači pažnju.

foto Turistička organizacija Vojvodine

Ipak, pronađena je na samo tri mesta, u malim vodenim staništima kojima prete zagađenje i uništavanje. Istraživači upozoravaju da bi njen opstanak mogao biti ugrožen pre nego što nauka uspe da je detaljnije prouči.

Riba je dobila naučni naziv „Laimosemion laranja“ i pripada porodici „Rivulidae“, koja obuhvata brojne male slatkovodne ribe. Otkrivena je u brazilskoj saveznoj državi Amapa, u slivu reke Kažari, nedaleko od grada Laranjal do Žari.

NEOBIČNA NARANDžASTA BOJA

Mužjaci imaju svetlosive bokove sa narandžastim pegama i upadljivim prugama u obliku slova „V“ prema repu. Izmereni primerci bili su kraći od tri centimetra, ne računajući repno peraje.

Neobična boja inspirisala je naučnike da ribi daju ime Laranja(laranja), što na portugalskom znači narandža. Naziv je povezan i sa područjem Laranjal do Žari, gde je vrsta pronađena.

Juri Abrantes, istraživač sa Federalnog univerziteta Rio Grande do Norte i vodeći autor studije, objasnio je da je otkriće bilo neočekivano. Da bi potvrdili da je reč o novoj vrsti, naučnici su uporedili njene anatomske osobine sa srodnim ribama i analizirali mitohondrijsku DNK. Rezultati su potvrdili da ova riba ranije nije bila poznata nauci.Neke srodne vrste mogu da prežive u privremenim barama koje presušuju tokom sušnog perioda, jer njihovi embrioni ostaju u vlažnom mulju do povratka kiša.

Ipak, nije potvrđeno da „Laimosemion laranja“ ima isti način razmnožavanja.

Descubrieron un pez naranja en la Amazonia brasileña y ya alertan que podría estar en peligro de extinción | Por Agustina Herreria https://t.co/cQNNqxkQWn — infobae (@infobae) October 5, 2026

STANIŠTE POD PRETNjOM

Nova vrsta do sada je pronađena na samo tri lokaliteta, a sva tri su izložena uticaju ljudskih aktivnosti. Krčenje šuma, rudarenje i širenje naselja ugrožavaju njeno stanište. Jedno od mesta nalazi se u blizini voda zamućenih nanosima iz rudarskih aktivnosti, dok je drugo, unutar grada, izloženo zagađenju plastičnim otpadom.

Prema procenama istraživača, područje poznate rasprostranjenosti obuhvata oko 25 kvadratnih kilometara, dok riba stvarno naseljava svega 12 kvadratnih kilometara. Za vrste koje žive na tako ograničenom prostoru, uništavanje čak i jednog staništa može ozbiljno ugroziti opstanak.

Autori studije smatraju da ova riba ispunjava kriterijume za svrstavanje među ugrožene vrste prema smernicama Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN). Ipak, to je naučna procena, a ne potvrda da je vrsta već zvanično dobila takav status.Kako bi se njeno stanište sačuvalo, istraživači predlažu proširenje granica obližnjeg zaštićenog područja Rio Kažari.

Otkriće još jednom pokazuje koliko je bogat životinjski svet Amazonije i koliko vrsta još nije otkriveno. Istovremeno, upozorava da neke mogu biti ugrožene gotovo odmah nakon otkrića, zbog čega bi zaštita malih šumskih staništa mogla biti presudna za njihov opstanak.

sputnikportal.rs

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