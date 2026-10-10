MLAD MESEC U VAGI: Idealno vreme da promenite fokus

MLAD Mesec u Vagi, danas u 17.50 časova, donosi simboličan trenutak za novi početak, ali ovog puta nije poenta samo u tome šta želite - već čemu svakodnevno dajete svoju pažnju.

Foto: smita kurane/Alamy/Profimedia

Astrološka simbolika Vage vezana je za odnose, ravnotežu, izbor, dogovor i ono što želimo da privučemo u svoj život, posebno kad su u pitanju interpersonalni odnosi.

Zato je ovo dobar trenutak da se zapitate: Da li stalno razmišljam o onome čega nemam ili o onome što želim da stvorim?

Psihologija pažnje je jednostavna: ono čemu se stalno vraćamo u mislima postaje nam sve važnije i počinjemo da primećujemo više prilika, ljudi i mogućnosti povezanih sa tim.

Zato danas nemojte praviti spisak onoga čega želite da se rešite. Napravite sliku onoga što želite da privučete.

Zatvorite oči i zamislite da je već tu. Kako izgleda vaš život? Ko je pored vas? Gde ste? Kako se ponašate? Kako se osećate?

Ne morate da znate svaki korak do cilja. Dovoljno je da znate u kom pravcu želite da krenete.

Jer možda se promena ne događa onda kad najviše pokušavamo da promenimo okolnosti, već onda kada prestanemo da hranimo staru sliku i počnemo da dajemo pažnju novoj.

Mlad Mesec ne traži da čekate. Traži da postavite novu nameru.

(Astro Ascella)

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