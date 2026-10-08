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FRANCUSKA ASTRONAUTKINJA OBORILA EVROPSKI REKORD: Posle 235 dana u svemiru vratila se na Zemlju (VIDEO)

T.J.

08. 10. 2026. u 19:49

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ČETVORO astronauta vratilo se danas na Zemlju nakon osam meseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS).

ФРАНЦУСКА АСТРОНАУТКИЊА ОБОРИЛА ЕВРОПСКИ РЕКОРД: После 235 дана у свемиру вратила се на Земљу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Philippe Baptiste

Među njima je i francuska astronautkinja Sofi Adeno koja je sa 235 dana provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), postavila rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti među evropskim astronautima.

Adeno je, zajedno sa još troje članova posade, jednim ruskim i dvoje američkih kosmonauta, sletela u kapsuli koja je oko 17.30 po lokalnom vremenu završila spuštanje u more, nakon putovanja koje je trajalo oko jedan dan.

Ona je provela više od osam meseci na oko 400 kilometara iznad Zemlje, a tokom svoje prve svemirske misije izvela je tri vanbrodske aktivnosti.

Povratak na Zemlju za Adeno i ostale članove posade time nije u potpunosti završen, jer će nakon sletanja biti helikopterom prebačeni na kopno, prenosi Figaro.

Adeno će potom otputovati avionom u Keln u Nemačkoj, gde će započeti višenedeljni program oporavka nakon boravka u svemiru.

Njena misija predstavlja prvi boravak u svemiru za francusku astronautkinju, a 235 dana provedenih u orbiti ujedno je najduži neprekidni boravak jednog evropskog astronauta u svemiru, navodi francuski list.

(Tanjug)

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