PAZITE SE PREVARA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za petak, 9. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru opozicije Mesec-Neptun

DAN pred nama obeležiće veliki vazdušni trigon koji će aktivirati ulazak Meseca u Vagu, u 8.12.

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Veliki trigon sastoji se od tri trigona u vazdušnim znacima, između Meseca i Plutona, između Meseca i Urana i između Plutona i Urana. Ovi aspekti podstiču komunikacije, sjajni su za dogovore i pregovore, putovanja, uvećanje prihoda, ali... sreću im kvari izazovan aspekt između Meseca u Vagi i Neptuna u Ovnu.

Opozicija Mesec-Neptun donosi probleme u partnerskim odnosima, javnim delatnostima, sudskim procesima, rešavanju pravnih pitanja, i to zbog prevara, obmana, manipulacija. Takođe donosi podložnost različitim oblicima zavisnosti, poput alkohola i nedozvoljenih supstanci.

Na udaru su rođeni u prvoj dekadi znaka i podznaka Vage, Ovna, Raka i Jarca.