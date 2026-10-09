PAZITE SE PREVARA, IZBEGAVAJTE ALKOHOL Astro savet za petak, 9. oktobar: Ova 4 znaka su na udaru opozicije Mesec-Neptun
DAN pred nama obeležiće veliki vazdušni trigon koji će aktivirati ulazak Meseca u Vagu, u 8.12.
Veliki trigon sastoji se od tri trigona u vazdušnim znacima, između Meseca i Plutona, između Meseca i Urana i između Plutona i Urana. Ovi aspekti podstiču komunikacije, sjajni su za dogovore i pregovore, putovanja, uvećanje prihoda, ali... sreću im kvari izazovan aspekt između Meseca u Vagi i Neptuna u Ovnu.
Opozicija Mesec-Neptun donosi probleme u partnerskim odnosima, javnim delatnostima, sudskim procesima, rešavanju pravnih pitanja, i to zbog prevara, obmana, manipulacija. Takođe donosi podložnost različitim oblicima zavisnosti, poput alkohola i nedozvoljenih supstanci.
Na udaru su rođeni u prvoj dekadi znaka i podznaka Vage, Ovna, Raka i Jarca.
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