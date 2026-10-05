NAUČNICI SVE BLIŽE "ČITANJU" SNOVA: Da li ćemo jednog dana moći da ih gledamo kao film?
ZAMISLITE da se ujutru probudite i ponovo pogledate ono sto ste upravo sanjali - ne samo kao sećanje, već kao vizuelnu rekonstrukciju. Iako to danas još nije moguće, naučnici već decenijama pokušavaju da dešifruju vizuelni sadržaj snova pomoću moždanih signala.
Još 2013. godine istraživači iz Japana napravili su značajan korak u tom pravcu.
Tim sa Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) u Kjotu koristio je funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) i elektroencefalografiju (EEG) kako bi analizirao moždanu aktivnost ljudi dok sanjaju.
U istraživanju su učestvovala tri ispitanika. Istraživaci su ih budili neposredno nakon što bi detektovali moždanu aktivnost povezanu sa sanjanjem, a zatim su ih pitali šta su upravo sanjali. Na osnovu tih izveštaja i moždanih signala, naučnici su obučavali algoritme mašinskog učenja da prepoznaju određene kategorije objekata koji su se pojavljivali u snovima.
Rezultati su pokazali da se iz obrazaca moždane aktivnosti mogu izdvojiti informacije povezane s vizuelnim sadržajem sna. Algoritam je, na primer, mogao da utvrdi da je u snu bila prisutna određena vrsta objekta.
Međutim, to nije značilo da su naučnici mogli da "puste" san kao film.
Kako je tada pisao WIRED, sistem je bio veoma ograničen: nije mogao da rekonstruiše kompletnu scenu, boje, radnju ili emocije sna. Umesto toga, mogao je da prepozna određene kategorije vizuelnog sadržaja.
Od prepoznavanja objekata do video-rekonstrukcije
Razvoj veštačke inteligencije otvorio je nove mogućnosti.
U radu objavljenom 2025. godine, istraživaci su predstavili eksperimentalni pristup koji pokušava da podatke dobijene fMRI snimanjem poveže s vizuelnim rekonstrukcijama i čak stvori koherentnu video-priču zasnovanu na sadržaju snova.
Autori opisuju sistem koji kombinuje fMRI analizu, dekodiranje vizuelnih predstava i jezičke modele kako bi se od moždanih signala napravila vizuelna naracija.
Ipak, važno je naglasiti da je reč o eksperimentalnom istrazivačkom pristupu, a ne o tehnologiji koja danas može da snimi svaki san i verno ga reprodukuje kao video.
Da li ćemo jednog dana moći da gledamo svoje snove?
Za sada - ne.
Naučnici još ne mogu da dobiju savršenu kopiju sna, sa svim detaljima, licima, pokretima, zvukom, emocijama i pričom koju je osoba doživela.
Ono što istraživanja pokazuju jeste da između sadržaja naših snova i moždane aktivnosti postoje prepoznatljivi obrasci koje algoritmi mogu da analiziraju.
To otvara fascinantno pitanje: ako je moguće prepoznati deo onoga što čovek vidi u snu, koliko daleko možemo da odemo?
Možda će tehnologija jednog dana moći da napravi grubu vizuelnu rekonstrukciju sna. A možda će budući sistemi omogućiti mnogo precizniju "reprodukciju" unutrašnjih vizuelnih iskustava.
Za sada, ipak, najbolji "snimak" naših snova i dalje ostaje naše sećanje.
A vi - da li biste želeli da sledećeg jutra možete da pogledate svoj san kao film?
(WIRED)
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