NAUČNICI SVE BLIŽE "ČITANJU" SNOVA: Da li ćemo jednog dana moći da ih gledamo kao film?

ZAMISLITE da se ujutru probudite i ponovo pogledate ono sto ste upravo sanjali - ne samo kao sećanje, već kao vizuelnu rekonstrukciju. Iako to danas još nije moguće, naučnici već decenijama pokušavaju da dešifruju vizuelni sadržaj snova pomoću moždanih signala.

Foto: Arlette Lopez/Alamy/Profimedia

Još 2013. godine istraživači iz Japana napravili su značajan korak u tom pravcu.

Tim sa Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) u Kjotu koristio je funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) i elektroencefalografiju (EEG) kako bi analizirao moždanu aktivnost ljudi dok sanjaju.

U istraživanju su učestvovala tri ispitanika. Istraživaci su ih budili neposredno nakon što bi detektovali mož­danu aktivnost povezanu sa sanjanjem, a zatim su ih pitali šta su upravo sanjali. Na osnovu tih izveštaja i moždanih signala, naučni­ci su obučavali algoritme mašinskog učenja da prepoznaju određene kategorije objekata koji su se pojavljivali u snovima.

Rezultati su pokazali da se iz obrazaca mož­dane aktivnosti mogu izdvojiti informacije povezane s vizuelnim sadržajem sna. Algoritam je, na primer, mogao da utvrdi da je u snu bila prisutna određena vrsta objekta.

Međutim, to nije značilo da su naučnici mogli da "puste" san kao film.

Kako je tada pisao WIRED, sistem je bio veoma ograničen: nije mogao da rekonstruiše kompletnu scenu, boje, radnju ili emocije sna. Umesto toga, mogao je da prepozna određene kategorije vizuelnog sadržaja.

Od prepoznavanja objekata do video-rekonstrukcije

Razvoj veštačke inteligencije otvorio je nove mogućnosti.

U radu objavljenom 2025. godine, istraživaci su predstavili eksperimentalni pristup koji pokušava da podatke dobijene fMRI snimanjem poveže s vizuelnim rekonstrukcijama i čak stvori koherentnu video-priču zasnovanu na sadržaju snova.

Autori opisuju sistem koji kombinuje fMRI analizu, dekodiranje vizuelnih predstava i jezičke modele kako bi se od moždanih signala napravila vizuelna naracija.

Ipak, važno je naglasiti da je reč o eksperimentalnom istrazivačkom pristupu, a ne o tehnologiji koja danas može da snimi svaki san i verno ga reprodukuje kao video.

Da li ćemo jednog dana moći da gledamo svoje snove?

Za sada - ne.

Naučnici još ne mogu da dobiju savršenu kopiju sna, sa svim detaljima, licima, pokretima, zvukom, emocijama i pričom koju je osoba doživela.

Ono što istraživanja pokazuju jeste da između sadržaja naših snova i mož­dane aktivnosti postoje prepoznatljivi obrasci koje algoritmi mogu da analiziraju.

To otvara fascinantno pitanje: ako je moguće prepoznati deo onoga što čovek vidi u snu, koliko daleko možemo da odemo?

Možda će tehnologija jednog dana moći da napravi grubu vizuelnu rekonstrukciju sna. A možda će budući sistemi omogućiti mnogo precizniju "reprodukciju" unutrašnjih vizuelnih iskustava.

Za sada, ipak, najbolji "snimak" naših snova i dalje ostaje naše sećanje.

A vi - da li biste želeli da sledećeg jutra možete da pogledate svoj san kao film?

(WIRED)

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