STARA LJUBAV PONOVO ZOVE: Retrogradna Venera gazi u Škorpiji

RETROGRADNA Venera u Škorpiji je na snazi, tako da stara ljubav ponovo kuca na naša vrata.

Foto: Depositphotos/helenaak14, peshkova

Poruke, nedovršeni razgovori i susreti sa ljudima koje nismo videli nekoliko godina će biti aktuelni do sredine novembra.

Ovan

Retrogradna Venera vraća vas na emotivne teme za koje ste mislili da su završene. Moguće je da vam se javi osoba iz prošlosti ili da ponovo počnete da razmišljate o odnosu koji nije dobio pravi epilog. Zauzeti Ovnovi trebalo bi da izbegavaju rasprave o starim problemima i da ne donose nagle odluke.

Bik

Naredna nedelja donosi preispitivanje osećanja i potrebu da shvatite šta zaista želite od ljubavi. Retrogradna Venera će otvoriti pitanje poverenja, ljubomore ili neizgovorenih emocija. Ako ste u vezi, iskren razgovor može da razjasni ono što vas već neko vreme opterećuje. Slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom sa kojom je nekada postojala jaka hemija.

Blizanci

Ljubavna situacija postaje zanimljivija, ali retrogradna Venera vas tera da usporite i dobro razmislite pre nego što napravite sledeći korak. Neko iz prošlosti može se iznenada pojaviti i probuditi emocije za koje ste verovali da su nestale. Zauzeti Blizanci treba da obrate pažnju na komunikaciju, jer se lako mogu pogrešno protumačiti tuđe reči. Ne žurite sa zaključcima, posebno ako je odnos trenutno nestabilan.

Rak

Emocije će biti pojačane, a retrogradna Venera vas vraća na ono što vam je u ljubavi nekada bilo važno. Slobodni Rakovi mogu da se nađu u situaciji da ponovo razmišljaju o bivšoj ljubavi ili osobi koja nikada nije dobila pravu šansu. Zauzeti mogu imati potrebu da razgovaraju o budućnosti veze i problemima koji su dugo gurani pod tepih. Ne donosite konačne odluke u afektu.

Lav

Pred vama je nedelja u kojoj ćete morati da razdvojite ponos od stvarnih osećanja. Retrogradna Venera može vam vratiti staru ljubav ili ponoviti situaciju za koju ste mislili da je odavno završena. Ako ste u vezi, partner može tražiti više pažnje i otvorenosti nego inače. Slobodni Lavovi neka ne odbacuju odmah osobu koja im se ponovo približava.

Devica

Ljubavni odnosi ulaze u fazu preispitivanja, posebno ako već neko vreme osećate da nešto nije kao ranije. Retrogradna Venera može doneti povratak bivšeg partnera ili razgovor koji ste dugo odlagali. Zauzete Device mogu kroz iskren razgovor otkriti šta nedostaje njihovom odnosu. Slobodne bi trebalo da daju sebi vremena da procene da li je nova emocija zaista nova ili samo povratak starog obrasca.

Vaga

Retrogradna Venera posebno snažno utiče na vaš znak, pa ćete mnogo razmišljati o ljubavi i odnosima iz prošlosti. Moguće je da se pojavi osoba koju niste uspeli potpuno da prebolite ili da se obnovi komunikacija sa nekim ko vam je nekada mnogo značio. U vezi ćete želeti odgovore na pitanja koja su dugo ostajala bez odgovora.

Škorpija

Privlačnost će biti jaka, ali retrogradna Venera može zakomplikovati ono što na prvi pogled deluje jednostavno. Mogući su povratak bivše ljubavi, tajna osećanja ili razgovor koji će promeniti vaš pogled na jedan odnos. Zauzeti mogu otvoriti teme ljubomore i poverenja, ali upravo iskrenost može doneti olakšanje. Slobodne Škorpije neka ne žure sa obećanjima dok ne vide da li druga strana zaista misli ozbiljno.

Strelac

Naredna nedelja donosi emotivno vraćanje unazad, čak i ako ste mislili da ste neke priče potpuno ostavili iza sebe. Retrogradna Venera može vas podsetiti na osobu sa kojom je ostalo mnogo neizgovorenih stvari. U postojećim vezama potrebno je više strpljenja, jer partner može da bude osetljiviji nego inače. Slobodni Strelčevi mogu dobiti poruku ili poziv koji će ih potpuno iznenaditi.

Jarac

Osećanja koja ste dugo držali pod kontrolom sada mogu izaći na površinu. Retrogradna Venera otvara pitanje da li ste zadovoljni svojim emotivnim životom ili ste se previše navikli na ono što vam više ne odgovara. Zauzeti Jarčevi mogu obnoviti kontakt sa partnerom kroz razgovor o zajedničkim planovima. Slobodni bi mogli da shvate da ih i dalje privlači osoba za koju su verovali da je prošlost.

Vodolija

Ljubav će naredne nedelje zahtevati više strpljenja nego inače, posebno zbog uticaja retrogradne Venere. Moguće je vraćanje na staru priču, ali i preispitivanje razloga zbog kojih se jedan odnos ranije završio. Ako ste zauzeti, nemojte dozvoliti da sitne nesuglasice prerastu u veći problem. Slobodne Vodolije mogu se iznenaditi kada shvate da prema nekome iz prošlosti još uvek imaju emocije.

Ribe

Retrogradna Venera vraća vas u emotivne uspomene i pojačava potrebu za bliskošću. Neko iz prošlosti može ponovo da uđe u vaš život, ali pre nego što otvorite srce, razmislite zbog čega se ta priča ranije završila. Zauzete Ribe mogu da očekuju važan razgovor sa partnerom o poverenju i zajedničkoj budućnosti. Slobodne mogu doživeti snažan emotivni susret, ali neka puste da se odnos razvija prirodno.

(Informer)