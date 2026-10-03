200 GODINA NIKO NIJE MOGAO NI DA PROČITA, AI URADIO ZA 6 SATI: Dešifrovana Napoleonova vojna tajna!

INŽENjER je koristio veštačku inteligenciju da za samo šest sati dešifruje vojni kod iz Napoleonovog doba, koji je bio nerešen više od dva veka, prema izveštajima.

foto: Printskrin/X/@kimmonismus + akg-images / akg-images / Profimedia

Pismo nije napisao sam Napoleon, već je stiglo iz štaba vicekralja Italije, Ežena de Boarnea. Reč je o šifrovanom izveštaju o raspoređivanju trupa koji je poslat francuskom generalu Ogistu de Marmonu po Napoleonovom naređenju.

Karter Čerč, inženjer u firmi za sajber bezbednost SentinelOne, objavio je na društvenim mrežama da je OpenAI-jev GPT-6 Astra model dešifrovao šifrovano pismo iz 1809. godine poslato generalu Marmonu.

We are living in the craziest time: Carter Church used GPT-6 Astra to decipher a 217-year-old letter to one of Napoleon’s generals, reporting about six hours of model work.



The difficulty lay primarily in extracting decipherable text at all from a poorly legible historical… https://t.co/Z3RiGkZNcs pic.twitter.com/W2l37czML6 — Chubby♨️ (@kimmonismus) October 1, 2026

Kako je to uradio?

Model veštačke inteligencije je transkribovao sliku da bi dešifrovao kod za oko šest sati, rekao je Čerč.

- Astra je podelila sliku od 1.202 puta 1.836 piksela u redove, pročitala znakove, utvrdila koji od 175 ručno crtanih znakova je isti znak napisan dva puta i tek tada je počela da dešifruje kod - napisao je Čerč u blog postu.

Nekoliko istraživača je pokušalo da rekonstruiše sadržaj dokumenta tokom decenija, ali niko nije tvrdio da ga je u potpunosti dešifrovao.

Astra je to uradila, uključujući transkripciju slike, analizu homofonske supstitucione šifre, pisanje koda i upoređivanje istorijskih zapisa. Tekst je otkrio položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga, izveštava Juronjuz.

Šta piše u dokumentu?

Godine 1809, Evropa se približavala ratu. Austrija se spremala za borbu protiv Francuske, dok je veliki deo francuskih snaga još uvek bio vezan u Španiji.

General Marmon, koji je komandovao francuskim snagama u Dalmaciji, bio je u opasnosti da bude izolovan ako Austrija napadne. Dana 16. marta, Napoleon je naredio Eženu da obavesti Marmona o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, napominjući da poruka mora biti „šifrovana“ i da je mora preneti pouzdan oficir.

- Rusi marširaju protiv Austrije, a vojska Furlanije danas broji 80.000 ljudi - navodi se u dokumentu.

"Dodajte ovome Dalmatinski korpus…“

- Dodajte ovome Dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organizuju svuda u pozadini, i videćete da će Austrija biti napadnuta odjednom sa svih strana. Stoga ona žuri u svoju propast. Kada primite naređenje za marš, ne smete dozvoliti da vas zastraši nekoliko vojnika ili gomila - navodi se.

Koristeći dešifrovane podatke o broju trupa, činovima oficira i položajima jedinica, Čerč je ponovo datirao dokument na kraj marta 1809. godine, oko dve nedelje pre nego što su austrijske snage pokrenule ofanzivu.

Dana 18. septembra, Čerč je objavio svoj kompletan istraživački rad, uključujući transkripciju, šifrovane tabele i skripte koje omogućavaju drugima da reprodukuju rezultate.

Prema rečima Čerča, Satoši Tomokio, istraživač sa sedištem u Tokiju koji vodi platformu Cryptiana, pregledao je rešenje i označio ga kao „rešeno“.

(Indeks.hr)

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