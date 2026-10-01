OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Kako je "cvrčanje slanine u tiganju" zamalo izazvalo rat između Švedske i SSSR

VEROVALI ili ne, Švedska mornarica je provela 15 godina u stanju visoke borbene gotovost i potrošila milijarde dolara na lov na nevidljive "sovjetske podmornice", a cela operacija je na kraju rezultirala počasnom Ig Nobelovom nagradom za biologiju.

Foto: Mil.ru

Nakon što se 1981. godine jedna sovjetska podmornica nasukala u neposrednoj blizini švedske tajne vojne baze, odnosi između SSSR i Švedske su došle do tačke ključanja.

Naime, švedska vojska je duž čitave obale instalirala neverovatno dragocene i visokoosetljive hidrofone (podvodni mikrofoni) koji su ubrzo nakon toga detektovale misteriozni zvuk koji je zabeležen kao "cvrčanje slanine u tiganju" i "serija ultra-brzih ritmičkih kliktaja".

Švedski vojni vrh je toliko bio siguran da su u pitanju najnaprednije ruske nevidljive podmornice da su hitno pokrenute masovne potere.

Kako se navodi u arhivskim tekstovima, potrošeno je na stotine miliona kruna na slanje ratnih brodova i lansiranje podvodnih bombi, međutim neprijateljske podmornice nikada nisu bile pronađene.

Švedski premijer Karl Bilt je 1994. godine poslao oštro protestno pismo ruskom predsedniku Borisu Jelcinu, žaleći se na konstante upade u švedski pomorski prostor, dok je Moskva, zbunjeno, demantovala, tvrdeći da nemaju nikakve veze sa tim.

Dve godine kasnije, nakon bezuspešnog lova na podmornice, vojska je angažovala biologe Manfnusa Valberga i Hokana Vesterberga.

Valberg je, tokom eksperimenta, otišao u prodavnicu, kupio svežu haringu i odneo u laboratoriju.

Kada je simulirao pritisak na riblji plivački mehur, kroz njen analni otvor su izašli mehurići koji su proizveli frekvenciju zvuka koja je bila identična onoj sa tajnih vojnih snimaka.

- Kada smo vojnim zvaničnicima pustili zvuk iz laboratorije i objasnili da su deceniju i po jurili riblje gasove, u prostoriji je nastao potpuni tajac - izjavio je kasnije Valberg.

Haringe "puštaju vazduh" kako bi komunicirale

Naučnici iz Škotske i Kanade, Ben Vilson, Lorens Dil i Robert Beti su istražili biologiju ovog fenomena i otkrili da ova pojava nema veze sa varenjem hrane.

Haringe zapravo poseduju jedinstveni anatomski kanal koji spaja plivački mehur sa analim otvorom tako da, kada riba ispliva na površinu i proguta vazduh, ona ga skladišti i "ispusti" po potrebi kako bi komunicirali sa jatom noću.

Haringe žive u ogromnim jatima, a s obzirom da gube vizuelni kontakt tokom noći, one koriste gasove kako bi držale jato na okupu u mraku.

Zvuk je visok na oko 22 kHz i, iako ga ljudsko uvo ga jedva čuje, većina morskih predatora poput bakalara ne može uopšte da ga prepozna zbog čega ovaj nesvakidašnji vid komunikacije ostaje potpuno "šifrovan"

Otkriće za Nobela

Ova neobična priča ima srećan kraj.

Oba tima naučnika su 2004. godina na Univerzitetu Harvard podelili prestižnu Ig Nobelovu nagradu za biologiju.

Komisija je nagradu dodela uz obrazloženje da ovaj rad savršeno ispunjava njihovu misiju, a to je da "prvo nasmeje svet, a onda ga natera na razmišljanje".

Naučnici su na ceremoniji ponosno istakli da prdenje haringi, uprkos tome što zvuči komično, predstavlja potpuno novu, nikada ranije opisanu formu zvučne komunikacije među životinjama.