NAUČNO OTKRIĆE: Morski krastavac iz Čukotskog mora krije potencijalnu terapiju protiv agresivnog raka dojke

NAUČNICI Tihookeanskog instituta bioorganske hemije „Jeljakov“ izdvojili su iz holoturije (morskog krastavca) iz Čukotskog mora dva jedinjenja koja ne samo da mogu da zaustave rast malignih tumora jednog od najagresivnijih oblika raka dojke, već i da spreče njegovo širenje, pri čemu ne oštećuju zdrave ćelije, saopštio je Institut.

Foto: by National Cancer Institute on Unsplash

Predmet istraživanja naučnika bio je naizgled neugledan stanovnik hladnih voda — holoturija, odnosno morski krastavac Ocnus glacialis, pronađen na dnu Čukotskog mora.

-Morski krastavac iz Čukotskog mora mogao bi da postane novi izvor leka protiv raka. Naučnici su iz njega izdvojili dva jedinstvena jedinjenja: glacijalisozide A i B koja ciljano deluju na maligne ćelije, gotovo ne oštećujući zdrave. Najsnažniji efekat zabeležen je protiv trostruko negativnog raka dojke, jednog od najagresivnijih tumora otpornih na terapiju, navodi se u saopštenju.

Važno je napomenuti da su normalne ćelije dojke ostale neoštećene, što pruža nadu u smanjenje neželjenih efekata tokom lečenja, istakli su naučnici.

-Ali najvažnije je to što čak i u mikrodozama, manjim od 0,2 mikromola, supstanca zaustavlja deobu ćelija raka, dok pri koncentraciji od jednog mikromola u potpunosti blokira rast kolonija. To znači da ona ne samo da može da uništi tumor, već i da spreči njegovo širenje, navodi se u saopštenju.

Istraživači naglašavaju da ovo dejstvo direktno zavisi od prisustva i položaja sulfatnih grupa unutar molekula.

-Ovo otkriće otvara put ka razvoju nove klase lekova zasnovanih na glikozidima dobijenim iz arktičkih beskičmenjaka, zaključili su u Institutu.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta