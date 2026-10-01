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PRILAGODITE SE OKOLNOSTIMA I SITUACIJAMA Astro savet za četvrtak, 1. oktobar: Ovih 6 znakova su danas pod uticajem aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 10. 2026. u 07:00

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IZAZOVNI aspekti Meseca, simbola emocija, raspoloženja, porodice, žena, sa Merkurom i Venerom, danas zahtevaju prilagođavanje nekim novim okolnostima ili situacijama. .

ПРИЛАГОДИТЕ СЕ ОКОЛНОСТИМА И СИТУАЦИЈАМА Астро савет за четвртак, 1. октобар: Ових 6 знакова су данас под утицајем аспеката Месеца

Foto: Depositphotos/monsit

Inkonjunkcija između Meseca i Merkura, planete komunikacije, upozorava na dodatni oprez u saobraćaju, sa dokumentacijom, prilikom poslovnih dogovora i potpisivanja ugovora. Ovaj aspekt donosi i sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama.

Mesec takođe pravi inkonjunkciju sa Venerom, planetom ljubavi i novca, donoseći finansijske i probleme u partnerskim odnosima.

Na udaru su Blizanci, Strelci, Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

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