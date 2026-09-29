POGLED U SVEMIR KAKAV NIKAD NISMO VIDELI: Naučnici žele da otkriju kako je izgledao svemir pre prvih zvezda

MALI satelit veličine manjeg kofera mogao bi da pomogne naučnicima da istraže jedan od najmanje poznatih perioda u istoriji svemira - vreme pre nego što su se pojavile prve zvezde.

Foto: University of Cambridge

Projekat nazvan "CosmoCube" razvija međunarodni tim predvođen naučnicima sa Univerziteta u Kembridžu. Plan je da se letelica pošalje u orbitu oko Meseca, gde bi koristila njegovu suprotnu stranu kao prirodni štit od radio-smetnji koje dolaze sa Zemlje.

Naučnici žele da otkriju izuzetno slab radio-signal poznat kao linija od 21 centimetra. On potiče od atoma vodonika koji su postojali u periodu između Velikog praska i pojave prvih zvezda.

Taj period naziva se "mračno doba" svemira. Prema istraživačima, trajao je približno 150 miliona godina, sve dok prve zvezde nisu počele da sijaju.

Do ovog signala je veoma teško doći sa Zemlje. Zemljina jonosfera sprečava da relevantne radio-frekvencije stignu do teleskopa na tlu, dok radio-talasi koje proizvode ljudska tehnologija, poput telekomunikacija, satelita i FM emitovanja, mogu da prekriju izuzetno slab signal koji dolazi iz dalekog svemira.

Mesec bi u ovom slučaju mogao da posluži kao prirodni radio-štić.

Kada bi CosmoCube prolazio iza Meseca, njegova površina bi blokirala radio-smetnje koje dolaze sa Zemlje. Satelit bi u tom trenutku imao oko 40 minuta za posmatranje tokom svake dvočasovne orbite.

Naučnici očekuju da bi tokom planirane dvogodišnje misije mogli da prikupe oko 1.000 sati posmatranja.

Ovi podaci mogli bi da pomognu u razumevanju načina na koji je svemir prešao iz relativno mračnog i praznog perioda u univerzum ispunjen zvezdama, galaksijama i drugim strukturama koje danas vidimo.

Misija ima još jedan važan cilj. Istraživači žele da ispitaju i ulogu tamne materije u formiranju prvih kosmičkih struktura. Tamna materija ne može direktno da se vidi, ali njeno gravitaciono dejstvo igra važnu ulogu u objašnjavanju nastanka galaksija i drugih velikih struktura u svemiru.

CosmoCube bi posmatrao radio-frekvencije između 10 i 50 megaherca, koje su uglavnom nedostupne teleskopima na Zemlji.

Razvoj instrumenta je već započet. Napravljeni su laboratorijski prototipovi, sprovode se testiranja, a tim sarađuje sa industrijskim partnerima. Satelitsku platformu razvija britanska kompanija Surrey Space Technology Limited.

Istraživači se nadaju da bi CosmoCube mogao da bude lansiran u narednih pet godina.

Ako misija bude realizovana, relativno mali i kompaktni satelit mogao bi da otvori novi prozor u jedan od najranijih perioda istorije svemira – vreme koje do sada nije bilo moguće direktno posmatrati.

(ScienceDaily)

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