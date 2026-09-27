KUĆA VAM JE PUNA DLAKA? Mislite da je samo jesenje linjanje, a zapravo može biti simptom opasne bolesti

AKO ste poslednjih dana primetili da se dlake vašeg psa gomilaju po kauču, tepihu, odeći i nameštaju, verovatno je počelo njegovo jesenje linjanje. Iako količina dlake koju ljubimac izgubi ponekad može da deluje zabrinjavajuće, kod većine pasa reč je o potpuno prirodnom procesu kojim se organizam prilagođava promeni godišnjeg doba.

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Tokom jeseni letnja dlaka postepeno opada, dok kod pasa koji imaju poddlaku počinje formiranje gušćeg krzna koje ih štiti od hladnijih temperatura. Promena je naročito uočljiva kod rasa sa dvostrukim krznom, poput haskija, nemačkog ovčara, zlatnog retrivera i labradora.

Zašto se psi više linjaju u jesen?

Na sezonsko linjanje ne utiče samo temperatura. Važnu ulogu ima i dužina dana, odnosno količina prirodne svetlosti kojoj je pas izložen. Kako se dani skraćuju, organizam dobija signal da dolazi hladniji period, pa počinje prirodna promena letnje dlake i priprema za zimsku.

Naravno, neće se svi psi linjati istim intenzitetom. Količina dlake zavisi od rase, dužine i strukture dlake, starosti, ali i od toga da li pas živi uglavnom u kući ili provodi mnogo vremena napolju.

Redovno četkanje olakšava ovaj period

Tokom pojačanog linjanja četkanje je jedan od najboljih načina da pomognete psu. Tako se uklanja mrtva dlaka pre nego što završi na nameštaju i odeći, a kod dugodlakih pasa smanjuje se i mogućnost stvaranja čvorova.

Učestalost zavisi od samog psa. Nekima će tokom intenzivnog linjanja prijati svakodnevno četkanje, dok je kod drugih dovoljno nekoliko puta nedeljno. Najbolje je koristiti četku prilagođenu njegovoj dlaci i izbegavati grubo četkanje koje može da iritira kožu.

Ishrana takođe utiče na izgled dlake

Zdrava i sjajna dlaka počinje iznutra, pa je kvalitetna i izbalansirana ishrana važan deo nege. Obroci treba da obezbede dovoljno proteina, esencijalnih masnih kiselina, vitamina i minerala koji doprinose zdravlju kože i krzna.

Ipak, pojačano sezonsko linjanje nije razlog da sami uvodite suplemente. Ako primetite da je dlaka veoma suva, krta ili da opada mnogo više nego ranije, razgovarajte sa veterinarom pre nego što promenite ishranu ili uvedete dodatke.

Kada linjanje može da bude znak problema?

Normalno sezonsko linjanje uglavnom je ravnomerno i ne ostavlja potpuno ogoljene delove kože. Zato obratite pažnju ako se pojave ćelavi pečati, crvenilo, ranice, perut ili neprijatan miris kože, kao i ako pas počne učestalo da se češe ili liže određeni deo tela.

Takve promene mogu biti povezane sa alergijama, parazitima, infekcijama ili drugim zdravstvenim problemima. Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, najbolje je da psa pregleda veterinar, umesto da sve pripišete promeni godišnjeg doba.

(24sedam)