VEČERAS POGLEDAJTE U NEBO: Redak fenomen biće vidljiv tačno u 18:49 časova

VEČERAS vredi podići pogled ka nebu. Iznad Srbije pojaviće se Žetveni Mesec, pun Mesec najbliži jesenjoj ravnodnevici, a svoju punu fazu dostići će danas, 26. septembra, tačno u 18.49 časova.

Foto: Unsplash/Jennifer Aldrich

To znači da će već u ranim večernjim satima, ukoliko vremenski uslovi dozvole, moći da se posmatra jedan od upečatljivijih prizora na septembarskom nebu.

Mesec će se pojaviti na istočnom delu neba, a za posmatranje neće biti potrebni ni teleskop ni posebna oprema. Najbolje je izabrati mesto sa što manje visokih zgrada, drveća i drugih prepreka prema istočnom horizontu.

Zašto se zove Žetveni Mesec?

Žetveni Mesec nije posebna vrsta Meseca, već tradicionalni naziv za pun Mesec koji se javlja najbliže jesenjoj ravnodnevici.

Ime potiče iz vremena kada su poljoprivrednici tokom jeseni koristili njegovu svetlost kako bi duže mogli da obavljaju poslove i završavaju žetvu nakon zalaska Sunca.

Za razliku od većeg dela godine, kada Mesec iz večeri u veče izlazi prosečno oko 50 minuta kasnije, u periodu oko Žetvenog Meseca razmak između njegovih izlazaka može biti znatno kraći. Zbog toga je nekoliko večeri zaredom ubrzo nakon zalaska Sunca bilo dovoljno mesečine za rad na poljima.

Upravo odatle potiče naziv koji se zadržao do danas.

Zašto može izgledati ogromno i narandžasto?

Posebno atraktivan prizor može se videti neposredno nakon izlaska Meseca, dok se nalazi nisko iznad horizonta.

Tada može izgledati znatno veće nego kada se kasnije podigne visoko na nebo. Reč je o poznatoj "iluziji Meseca“ - našem oku Mesec blizu horizonta deluje veći kada ga upoređujemo sa zgradama, drvećem i drugim objektima u okolini.

Može dobiti i izraženiju žutu, zlatnu ili narandžastu nijansu. Kada je nisko, njegova svetlost prolazi kroz deblji sloj Zemljine atmosfere, zbog čega se kraće, plave talasne dužine svetlosti više rasipaju, dok do naših očiju stiže više crvenih i narandžastih tonova.

Zato je upravo period neposredno nakon izlaska Meseca često najzanimljiviji za posmatranje i fotografisanje.

Pogledajte ka istoku

Ako želite da vidite večerašnji prizor, potražite mesto sa otvorenim pogledom prema istočnom horizontu i izađite pre nego što se potpuno smrači.

Pun Mesec će danas svoju punu fazu dostići u 18.49 časova, a zatim će tokom večeri nastaviti da se podiže iznad horizonta.

Ukoliko oblaci ne pokvare planove, Žetveni Mesec biće vidljiv golim okom širom Srbije.

(Telegraf.rs)

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