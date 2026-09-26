OVA TRI ZNAKA U OKTOBRU OČEKUJE POTPUNI PREOKRET! Vraća se ono što su mislili da je zauvek prošlo

RAZGOVOR koji su odlagali, osoba koju nisu sasvim zaboravili ili plan od kojeg su prerano odustali mogli bi ponovo da im zaokupe misli. Razlog za to, prema astrološkom tumačenju, leži u dva važna retrogradna kretanja koja će obeležiti mesec.

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Venera kreće retrogradno 3. oktobra u Škorpiji, a 25. oktobra vraća se u Vagu. Merkur započinje retrogradni hod 24. oktobra, takođe u Škorpiji. Venera se u astrologiji vezuje za ljubav, odnose i novac, dok Merkur otvara pitanja komunikacije i dogovora, pa bi kraj meseca mogao da donese povratak temama za koje se činilo da su završene.

To bi posebno mogle da osete Škorpije, Vage i Ribe. Njihov oktobar neće nužno biti bez komplikacija, ali bi im mogao pomoći da jasnije vide šta žele i naprave pomak koji dugo čekaju.

Škorpija: Razgovor koji više ne može da se odlaže

Venera započinje retrogradni hod upravo u Škorpiji, a pred kraj meseca retrogradan postaje i Merkur u ovom znaku. Škorpijama bi zato oktobar mogao da vrati pitanja za koja su mislile da su ih već rešile: koliko veruju osobi pored sebe, šta prećutkuju da bi sačuvale mir i da li im odnos pruža bliskost koju žele.

To ne mora da znači povratak stare ljubavi, iako bi neki razgovori iz prošlosti mogli ponovo da postanu važni. Za Škorpije će veći dobitak biti jasnoća. Ako su dugo osećale da nešto nije u redu, a nisu umele to da izgovore, oktobar im daje povod da prestanu da nagađaju i počnu da pitaju.

Vaga: Šta zaista vredi vašeg vremena i novca?

Kada se retrogradna Venera 25. oktobra vrati u Vagu, u prvi plan dolaze odnosi, ali i način na koji Vage vrednuju sebe. Mogle bi da preispitaju dogovor koji im više ne odgovara, trošak koji stalno odlažu da sagledaju ili odnos u kojem se od njih podrazumeva da uvek prve popuste.

Oktobar im može doneti priliku da poprave nešto što im je važno, pod uslovom da jasno kažu šta žele. Kada je reč o poslu i novcu, najbolje će proći ako ne pristaju na ponudu samo zato što lepo zvuči, već provere šta ona konkretno podrazumeva.

Ribe: Dobar trenutak da velikoj želji daju stvaran oblik

Ribama bi oktobar mogao prijati jer ih podstiče da ponovo razmisle o planovima koje su ostavile po strani. Retrogradna Venera u Škorpiji, vodenom znaku kao što su i Ribe, u astrološkom tumačenju otvara teme želja, bliskosti i onoga što čoveku daje osećaj smisla. Kada krajem meseca retrogradan postane i Merkur, vredi se vratiti detaljima koje su ranije preskočile.

Ako razmišljaju o putovanju, učenju ili promeni posla, Ribe ne moraju da odustanu od ideje zato što još nemaju ceo plan. Dovoljno je da utvrde šta im je prvi korak, koliko ih košta i s kim o tome treba da razgovaraju. San postaje mnogo bliži onda kada prestane da postoji samo u njihovoj glavi.

Oktobar, dakle, može biti lep mesec za Škorpije, Vage i Ribe, ali njegova najveća vrednost možda neće biti u iznenadnom preokretu. Neke stvari će tražiti još jedan razgovor, neke drugačiju odluku, a neke priznanje da ono što su nekada želele više nije isto što žele danas.

(Ona.rs)