OSLONITE SE I NA INTUICIJU I NA RAZUM Astro savet za subotu, 26. septembar: Evo na koje podznake najviše utiče ovogodišnji pun Mesec u Ovnu

JEDNOM godišnje, pun Mesec nađe se u Ovnu, a ove godine ta faza dešava se na trećem stepenu ovog znaka, 26. septembra, u 18.49 i fokusira nas na partnerske odnose i akciju.

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Neposredno pre ove faze, Mesec obrazuje konjunkciju sa retrogradnim Neptunom u Ovnu i sekstil sa Plutonom u Vodoliji, a Sunce opoziciju sa Neptunom i trigon sa Plutonom. Nekoliko sati posle punog Meseca, Mesec pravi i sekstil sa Uranom u Blizancima a Sunce trigon sa retrogradnim Uranom u Blizancima.

Aspekti Neptuna podstiču intuiciju, ali i emocionalnu osetljivost, upozoravajući na opasnost od obmana, iluzija, prevara i manipulacija. I podložnosti različitim oblicima zavisnosti. S druge strane, harmonični aspekti sa Plutonom i Uranom otvaraju mogućnosti za velike i značajne promene.

Mesec se spaja sa Neptunom na trećem stepenu Ovna nešto više od sat vremena pre punog Meseca, dok je Sunce, nešto ranije istog dana, napravilo egzaktnu opoziciju sa Neptunom. Ovi aspekti naglašavaju intuiciju, sećanja, podstiču snove i emocije. Zbog toga vam se može učiniti da vidite ono što biste želeli da vidite, umesto onoga što se zaista dešava. Zato bi bilo dobro da se podjednako oslanjate na intuiciju i razum.

Ovim punim Mesecom upravlja Mars, planeta akcije i sukoba, iz Raka, koji pravi egzaktan kvadrat sa Hironom (simbol naše slabosti, bolnog mesta, ožiljka na duši), na 29. stepenu Ovna, što otvara stare rane na duši.

Pošto se pun Mesec dešava na osi Ovan-Vaga, akcenat je i na individualnosti i na odnosima sa svima oko nas. Mars u Raku i njegov kvadrat sa Hironom dodatno naglašavaju porodične odnose jer Rak simbolizuje privatan život, dom, porodicu, korene, a Hiron u Ovnu naše slabosti.

Ovaj pun Mesec će najviše osetiti rođeni na početku znaka i podznaka Ovna, Vage, Raka i Jarca, kao i oni koji imaju Mesec ili neku ličnu planetu (Merkur, Venera, Mars) na drugom, trećem ili četvrtom stepenu tih znakova.