NUKLEARNI UDAR: Evo šta treba da uradite u prvim minutima, a jedan detalj može da bude KLJUČAN

NUKLEARNI napad nije se dogodio od 9. avgusta 1945. godine, kad su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu "Debeli čovek" na Nagasaki. Ipak, zbog stalnih sukoba i sve češćih upozorenja o opasnosti od nuklearnog oružja, sve više pažnje privlači pitanje – šta učiniti ukoliko dođe do najgoreg scenarija?

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Prvi minuti i prvi sat nakon eksplozije su najkritičniji. Prema Centru za zdravstvenu bezbednost Univerziteta Džons Hopkins, rizik od izlaganja zračenju značajno opada već tokom prvog sata.

Irvin Redlener, stručnjak za javno zdravlje sa Univerziteta Kolumbija, za Business Insider navodi da bi u prvih 45 minuta trebalo da se udaljite što dalje od mesta eksplozije i, ako je moguće, krećete uz vetar, a zatim što pre potražite adekvatno sklonište.

Najbolja zaštita je čvrsta zgrada, poput škole, poslovne zgrade ili drugog objekta sa masivnim zidovima. Prednost imaju objekti sa malo ili nimalo prozora i oni koji imaju podrum.

Ako takva zgrada nije u blizini, bilo kakvo sklonište je bolje nego ostati napolju.

U objektu se treba skloniti što dalje od prozora i, ako je moguće, u središnji deo zgrade, jer udarni talas može razbiti stakla i na velikim udaljenostima.

U trenutku eksplozije stručnjaci savetuju da se ne gleda u zaslepljujući bljesak.

Ukoliko ste napolju, treba leći licem prema zemlji i zaštititi glavu i lice od letećih predmeta i toplotnog talasa.

Šta raditi u prvih 24 sata?

Nakon nuklearne eksplozije najvažnije je ostati u zatvorenom prostoru i ne izlaziti bez neophodne potrebe.

Ako ste bili izloženi radioaktivnoj kontaminaciji, preporučuje se tuširanje što je pre moguće.

Američki Crveni krst savetuje upotrebu tople vode i dosta sapuna, ali bez snažnog trljanja ili grebanja kože.

Treba oprati i kosu, ali se ne preporučuje upotreba regeneratora, jer može da veže radioaktivni materijal za kosu i oteža njegovo uklanjanje.

Oni koji ne mogu da se istuširaju treba da obrišu izloženu kožu čistom, vlažnom krpom.

Posebno je važno skinuti odeću koja je nošena tokom izlaganja, jer uklanjanje spoljnih slojeva odeće može ukloniti čak oko 90 odsto radioaktivnog materijala sa osobe.

(Business Insider)

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