DOBICI OSOBAMA KOJE NOSE UNIFORMU Astro savet za petak, 25. septembar: Evo na koje znake danas utiče vodeni trigon

MOĆ Marsa u znaku Raka, u kojem je njegov uticaj oslabljen (u padu), danas je veća, jer snagu ovoj planeti akcije i strasti, dodaje trigon, koji s njom pravi Mesec u Ribama.

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Taj vodeni trigon će najviše uticati na vodene (Rak, Škorpija, Ribe) i zemljane znake (Bik, Devica, Jarac) rođene u trećoj dekadi. Ova pozicija Meseca i Marsa pogoduje osobama čije zanimanje podrazumeva uniformu, lekarsku, vojnu, policijsku, jer im donosi profesionalnu i finansijsku satisfakciju.

Njima ovaj harmoničan aspekt donosi više energije i odlučnosti, naglašava intuiciju, podstiče patriotizam, ambiciju ali i vitalnost. Pošto Mesec simbolizuje emocije, one će biti naglašene, više nego obično.

Ovaj trigon u vodenim znacima, takođe, pogoduje privatnicima, naročito ugostiteljima i vlasnicima manjih ugostiteljskih objekata u blizini vode.