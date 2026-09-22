ZAŠTO ZATVARAMO OČI DOK SE LJUBIMO? Nauka ima odgovor

POLjUBAC muškarca i žene koji se žele traje kratko, ali za to vreme mozak obrađuje čitav niz osećaja i nadražaja. A zašto onda većina ljudi instinktivno zatvara oči? Odgovor je zanimljiviji nego što se na prvi pogled čini.

Foto: Zoonar/Zsolt Nyulaszi, Zoonar GmbH/Alamy/Profimedia

Jeste li se ikada zapitali zašto zatvaramo oči kad se ljubimo? To je nešto što većina ljudi radi prirodno, bez razmišljanja, ali iza ovog romantičnog trenutka krije se zanimljivo objašnjenje.

Nauka je proučavala način na koji naš mozak obrađuje dodir, emocije i vizuelne podražaje, a odgovor je povezan s načinom na koji doživljavamo bliskost.

Kad se približimo osobi koju volimo, naše telo i mozak istovremeno obrađuju mnogo različitih informacija. Vidimo lice partnera, osećamo dodir usana, primećujemo miris i doživljavamo emocije.

Zatvaranje očiju može biti način da se usredsredimo na ono što osećamo, umesto da pažnju usmeravamo na ono što gledamo.

Jedno od objašnjenja jeste da je našem mozgu lakše da se usredotoči na dodir kad nema potrebe da obrađuje dodatne vizuelne informacije. Kada zatvorimo oči, možemo se više posvetiti osećaju bliskosti, nežnosti i povezanosti s partnerom.

Ipak, važno je naglasiti da ne zatvaraju svi ljudi oči tokom poljupca i da ne postoji jedno pravilo koje vredi za svakog. Neki ljudi vole da drže oči otvorene dok se ljube, a drugi se osećaju opuštenije kad ih zatvore.

Poljubac nije samo fizički dodir

Poljubac nije samo fizički dodir. On može biti povezan s ljubavlju, poverenjem, privlačnošću i osećajem sigurnosti. Kad smo emocionalno povezani s partnerom, poljubac može da postane trenutak u kojem se potpuno posvećujemo drugoj osobi.

Zatvaranje očiju može da nam pomogne da se smanji osećaj samosvesti. Ne moramo da razmišljamo o tome kako izgledamo, gde gledamo ili kakav izraz lica imamo. Jednostavno možemo da uživamo u trenutku.

Naravno, zatvaranje očiju samo po sebi nije dokaz koliko neko voli drugu osobu. Ljubav se ne meri načinom na koji neko ljubi, već celokupnim ponašanjem, pažnjom i poštovanjem koje pokazuje.

Ponekad upravo najjednostavniji trenuci kriju najzanimljivije priče. Jedan poljubac može trajati samo nekoliko sekundi, ali u njemu mogu biti nežnost, uzbuđenje i osećaj povezanosti koji dugo pamtimo.

Sledeći put kad zatvorite oči dok se ljubite, setite se da je to prirodan način na koji mnogi ljudi doživljavaju bliskost. Nauka može da nam objasni deo ovog ponašanja, ali emocije koje osećamo ostaju nešto posebno i lično.

Da li vi zatvarate oči kad se ljubite ili ih ponekad držite otvorene?

(zivotnisavjeti.com)

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