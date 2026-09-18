SOČNI PILEĆI ZALOGAJI U KREMASTOM SOSU UZ DOMAĆI PIRE KROMPIR: Klasičan ručak gotov za 30 minuta (RECEPT)
OVO je klasičan ručak koji se brzo sprema.
Evo odličnog, proverenog recepta za sočne komadiće piletine u kremastom sosu u kombinaciji sa domaćim pire krompirom.
Sastojci
Za pire krompir:
- 1 kg krompira (najbolje belog)
- 50 g putera
- 100-150 ml toplog mleka
- So (po ukusu)
Za piletinu u sosu:
- 600 g pilećeg filea (belo meso), isečenog na kockice
- 1 glavica crnog luka (sitno seckana)
- 2 čena belog luka (propuštena kroz presu)
- 200 ml neutralne pavlake za kuvanje
- 100 ml supe (bujona) ili vode
- 1 kašika putera + 2 kašike ulja
- Začini: so, biber, suvi biljni začin, malo aleve paprike i peršun
Priprema pire krompira
Skuvajte krompir: Oljuštite krompir, isecite ga na kocke podjednake veličine i stavite u lonac sa hladnom, posoljenom vodom. Kuvajte oko 20 minuta od proključavanja, odnosno dok krompir potpuno ne omekša.
Napravite pire: Ocedite vodu, dodajte puter i izgnječite krompir dok je još vruć. Postepeno dodajte toplo mleko i mutite mikserom ili žicom da pire postane potpuno kremast i vazdušast. Dosolite po ukusu.
Priprema piletine
Propržite meso: Začinite komadiće piletine solju, biberom i alevom paprikom. U dubljem tiganju zagrejte ulje i puter, pa propržite piletinu na jačoj vatri dok ne porumeni sa svih strana (oko 5-7 minuta). Izvadite meso na tanjir.
Sjedinite sve: Sipajte supu (ili vodu) i pavlaku za kuvanje u tiganj. Promešajte i pustite da proključa. Vratite piletinu u sos, smanjite vatru i krčkajte sve zajedno još 5-10 minuta dok se sos blago ne zgusne. Na kraju pospite svežim peršunom.
Posluživanje
Na tanjir servirajte kuglu toplog pire krompira, napravite blago udubljenje u sredini, pa preko njega i spreda bogato sipajte komadiće piletine i kremasti sos iz tiganja. Odlično ide uz sezonsku ili kiselu salatu.
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