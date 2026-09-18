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SOČNI PILEĆI ZALOGAJI U KREMASTOM SOSU UZ DOMAĆI PIRE KROMPIR: Klasičan ručak gotov za 30 minuta (RECEPT)

V.N.

18. 09. 2026. u 10:06

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OVO je klasičan ručak koji se brzo sprema.

СОЧНИ ПИЛЕЋИ ЗАЛОГАЈИ У КРЕМАСТОМ СОСУ УЗ ДОМАЋИ ПИРЕ КРОМПИР: Класичан ручак готов за 30 минута (РЕЦЕПТ)

FOTO: Novosti

Evo odličnog, proverenog recepta za sočne komadiće piletine u kremastom sosu u kombinaciji sa domaćim pire krompirom. 

Sastojci

Za pire krompir:

  • 1 kg krompira (najbolje belog)
  • 50 g putera
  • 100-150 ml toplog mleka
  • So (po ukusu)

Za piletinu u sosu:

  • 600 g pilećeg filea (belo meso), isečenog na kockice
  • 1 glavica crnog luka (sitno seckana)
  • 2 čena belog luka (propuštena kroz presu)
  • 200 ml neutralne pavlake za kuvanje
  • 100 ml supe (bujona) ili vode
  • 1 kašika putera + 2 kašike ulja
  • Začini: so, biber, suvi biljni začin, malo aleve paprike i peršun



Priprema pire krompira

Skuvajte krompir: Oljuštite krompir, isecite ga na kocke podjednake veličine i stavite u lonac sa hladnom, posoljenom vodom. Kuvajte oko 20 minuta od proključavanja, odnosno dok krompir potpuno ne omekša.
Napravite pire: Ocedite vodu, dodajte puter i izgnječite krompir dok je još vruć. Postepeno dodajte toplo mleko i mutite mikserom ili žicom da pire postane potpuno kremast i vazdušast. Dosolite po ukusu.


Priprema piletine

Propržite meso: Začinite komadiće piletine solju, biberom i alevom paprikom. U dubljem tiganju zagrejte ulje i puter, pa propržite piletinu na jačoj vatri dok ne porumeni sa svih strana (oko 5-7 minuta). Izvadite meso na tanjir.

Spremite sos: U isti tiganj dodajte sitno seckani crni luk (po potrebi dodajte još kašičicu ulja). Dinstajte ga na umerenoj vatri dok ne omekša. Dodajte beli luk i pržite još samo 30 sekundi da zamiriše.
Sjedinite sve: Sipajte supu (ili vodu) i pavlaku za kuvanje u tiganj. Promešajte i pustite da proključa. Vratite piletinu u sos, smanjite vatru i krčkajte sve zajedno još 5-10 minuta dok se sos blago ne zgusne. Na kraju pospite svežim peršunom.


Posluživanje

Na tanjir servirajte kuglu toplog pire krompira, napravite blago udubljenje u sredini, pa preko njega i spreda bogato sipajte komadiće piletine i kremasti sos iz tiganja. Odlično ide uz sezonsku ili kiselu salatu.

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