SOČNI PILEĆI ZALOGAJI U KREMASTOM SOSU UZ DOMAĆI PIRE KROMPIR: Klasičan ručak gotov za 30 minuta (RECEPT)

OVO je klasičan ručak koji se brzo sprema.

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Evo odličnog, proverenog recepta za sočne komadiće piletine u kremastom sosu u kombinaciji sa domaćim pire krompirom.



Sastojci

Za pire krompir:

1 kg krompira (najbolje belog)

50 g putera

100-150 ml toplog mleka

So (po ukusu)



Za piletinu u sosu:

600 g pilećeg filea (belo meso), isečenog na kockice

1 glavica crnog luka (sitno seckana)

2 čena belog luka (propuštena kroz presu)

200 ml neutralne pavlake za kuvanje

100 ml supe (bujona) ili vode

1 kašika putera + 2 kašike ulja

Začini: so, biber, suvi biljni začin, malo aleve paprike i peršun







Priprema pire krompira

Skuvajte krompir: Oljuštite krompir, isecite ga na kocke podjednake veličine i stavite u lonac sa hladnom, posoljenom vodom. Kuvajte oko 20 minuta od proključavanja, odnosno dok krompir potpuno ne omekša.

Napravite pire: Ocedite vodu, dodajte puter i izgnječite krompir dok je još vruć. Postepeno dodajte toplo mleko i mutite mikserom ili žicom da pire postane potpuno kremast i vazdušast. Dosolite po ukusu.





Priprema piletine

Propržite meso: Začinite komadiće piletine solju, biberom i alevom paprikom. U dubljem tiganju zagrejte ulje i puter, pa propržite piletinu na jačoj vatri dok ne porumeni sa svih strana (oko 5-7 minuta). Izvadite meso na tanjir.





Posluživanje

Sjedinite sve: Sipajte supu (ili vodu) i pavlaku za kuvanje u tiganj. Promešajte i pustite da proključa. Vratite piletinu u sos, smanjite vatru i krčkajte sve zajedno još 5-10 minuta dok se sos blago ne zgusne. Na kraju pospite svežim peršunom.

Na tanjir servirajte kuglu toplog pire krompira, napravite blago udubljenje u sredini, pa preko njega i spreda bogato sipajte komadiće piletine i kremasti sos iz tiganja. Odlično ide uz sezonsku ili kiselu salatu.

