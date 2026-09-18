DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 19. SEPTEMBAR: Ovan i Rak u sukobu sa nadređenima ili roditeljima, Vaga i Jarac sa članovima porodice

SAZNAJTE šta vas u subotu, 19. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovan aspekt između Meseca u kući autoriteta i Neptuna u vašoj kući ličnosti upozorava na nesporazume i sukobe sa Urana, sa nadređenima, autoritetima i roditeljima. Susret sa osobom od koje vas deli veća razlika u godinama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u sekstilu sa vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim poslom, donosi dogovor o kreativnom projektu ili saradnji sa osobama koje žive u drugoj sredini. Nesporazumi i rasprave sa autoritetima. Pad imuniteta.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Uran u vašeoj kući ličnosti pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca donoseći vam vanredne izdatke. Nije trenutak za uzimanje kredita i rizične finansijske poteze. Odlaganje dogovora o projektu o kojem već dugo razmišljate.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec, simbol emocija, u kući partnerstva pravi izazovan aspekt sa Neptunom u kući karijere, donoseći vam sukobe sa nadređenima i autoritetima. Susret sa nekim koga ste nedavno upoznali. Unosite više vitamina.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Uran, vladalac partnerskih odnosa, u kući ograničenja, pravi izazovan aspekt s Mesecom u kući posla upozoravajući na probleme na dužim putovanjima, u prekookeanskim zemljama i sa pravnim pitanjima. Susret sa dinamičnom, atraktivnom osobom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sa inkonjunkcijom između Urana u kući karijere i Meseca bićete spremni da se brže prilagodite novonastalim okolnostima na poslu. Slobodne Device očekuje susret sa osobom koju poznaju preko posla. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući privatnog života pravi napet aspekt sa Neptunom u kući partnerstva i braka, donoseći vam trzavice sa emotivnim partnerom i članovima porodice. Slobodne Vage očekuje susret sa bivšom simpatijom. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Retrogradni Neptun u kući posla obrazuje napet aspekt sa Mesecom što nepovoljno utiče na saradnju sa strancima, donosi pravne ili probleme na putovanjima. Ljubavni partner nije siguran u vašu iskrenost prema njemu.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Izazovan aspekt između Meseca u kući posla i vašeg vladaoca Neptuna nepovoljno utiče na vaše finansije donoseći vam vanredne troškove. Voljena osoba ne pokazuje razumevanje za vaše želje. Provodite više vremena u prirodi.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Neptun u kući privatnog života pravi napet aspekt sa Mesecom u vašoj kući ličnosti donoseći vam konflikte, svađe, rasprave i sukobe sa članovima porodice. Dobra saradnja sa ženama na poslu. Unosite više biljnih čajeva.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran u kući kreativnosti obrazuje izazovan aspekt sa Mesecom u kući ideja donoseći vam uvećanje prihoda preko umetničkih zanimanja, medicine, farmacije, saradnje sa osobama iz prekookeanskih zemalja. Naglašena intuicija.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca u kući novca i vašeg vladaoca Neptuna u kući posla donosi vam neplanirane troškove. Odlaganje planova sa strancima. Problemi u sudskim sporovima. Imate podršku ugledne osobe. Izbegavajte alkohol.