OBOREN NOVI NEGATIVNI REKORD: Atmosfera Zemlje u avgustu imala više vodene pare nego ikada u istoriji merenja
ATMOSFERA planete Zemlje je u avgustu sadržala više vodene pare nego bilo kog drugog meseca u istoriji merenja, što je dodatno povećalo rizik od ekstremnih vrućina i padavina širom sveta, pokazuju podaci Evropske službe za klimatske promene Kopernikus (C3S), koji su objavljeni danas.
Klimatolozi su saopštili da je globalno zagrevanje doprinelo tom rekordu jer toplija atmosfera može da zadrži više vode, kao i da je El Ninjo, prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrevanjem površinskih voda u tropskom delu Tihog okeana i slabljenjem vetrova pasata, verovatno takođe podigao nivo vodene pare, prenosi Gardijan.
Prema podacima Kopernikusa, količina vodene pare u atmosferi do avgusta iznosila je 27,35 kilograma po kubnom metru, što je za 0,04 kilograma po kubnom metru više od prethodnog rekorda iz jula 2024. godine.
Vrednost opisuje koliko se vodene pare nalazi u stubu vazduha koji se nalazi iznad kvadratnog metra Zemljine površine, protežući se kroz atmosferu.
Avgust je takođe bio najtopliji mesec na planeti, i najtopliji prema skupu podataka Nacionalne uprave za okeane i atmosferu američke vlade koji počinje 1850. godine.
Klimatolog sa Univerziteta Teksas A&M Endru Desler je ocenio da je "nezamislivo da je bilo koji mesec u poslednjih nekoliko hiljada godina, možda 100.000 godina" imao više vodene pare u atmosferi nego avgust.
Tanjug
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