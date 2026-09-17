OBRAZAC VUČETE JOŠ IZ DETINJSTVA: Teško vam je reći "ne", evo kako to možete promeniti

ODRASTANjE uz velika porodična očekivanja može da dovede do pasivno-agresivne komunikacije i teškoća da u odraslom dobu tražite pomoć.

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Ako ste odrasli u porodici u kojoj se od vas mnogo očekivalo, komunikacija vam je možda često delovala kao igra u kojoj morate pažljivo da birate reči i kontrolišete sopstvene emocije.

Takva porodična dinamika može dovesti do toga da se osoba plaši da traži bilo šta za sebe, ali i da kasnije u odraslom dobu ima poteškoće u komunikaciji. Stručnjaci, međutim, ističu da je moguće promeniti ovakve obrasce.

Ako ste odrastali u takvom okruženju, i razvili pasivno-agresivan način komunikacije, pa često kažete jedno, dok zapravo mislite nešto sasvim drugo, direktno traženje pomoći možda nije bilo uobičajeno u vašem domu, zbog čega ste umesto toga davali nagoveštaje i nadali se da će drugi sami shvatiti šta vam je potrebno.

U odraslom dobu možete se naći u situaciji da teško odbijate tuđe zahteve, čak i onda kada bi trebalo da kažete "ne".

Ako ste odrasli u porodici u kojoj su potrebe drugih često bile važnije od vaših, možda vam je bilo lakše da zanemarite sopstvene potrebe nego da ih jasno izrazite ili rizikujete da se neko zbog toga oseća neprijatno. Vremenom takav obrazac može dovesti do toga da stalno stavljate druge ispred sebe, piše YourTango.

Iako traženje pomoći ponekad može biti neprijatno, posebno ako na to niste navikli od detinjstva, ono je važan deo zdravih odnosa i svakodnevnog života.

Izlazak iz ovakvog obrasca nije jednostavan, ali je moguć.

Jedan od prvih koraka jeste vežbanje direktne komunikacije. Umesto nagoveštavanja i očekivanja da drugi sami shvate šta vam je potrebno, pokušajte jasno da kažete šta želite, kako se osećate i kakva vam je pomoć potrebna.

(Informer)

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