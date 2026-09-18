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USPEH U PRAVNIM I POSLOVIMA SA STRANCIMA Astro savet za 18. septembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče prva Mesečeva četvrt u Strelcu

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 09. 2026. u 07:00

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JEDNOM godišnje, prva Mesečeva četvrt formira se u Strelcu, a ove godine dešava se 18. septembra u 21.45, na 26. stepenu (simbolizuje novac i nekretnine) ovog znaka.

УСПЕХ У ПРАВНИМ И ПОСЛОВИМА СА СТРАНЦИМА Астро савет за 18. септембар: Ево на која 4 знака највише утиче прва Месечева четврт у Стрелцу

Foto: Depositphotos/fredmantel

Kvadrat između Sunca u perfekcionistički nastrojenoj Devici i Meseca u hedonističkom, ležernom Strelcu donosi nesklad između podsvesti i svesti, potreba duše (Mesec) i razuma (Sunce) što može rezultirati češćim promenama raspoloženja.

Međutim, važno je da Mesec raste i da pravi i dobar aspekt sa planetom komunikacija i biznisa, zbog čega je dobro započeti ili nastaviti nešto o čemu ste razmišljali pre mesec dana, u vreme mladog Meseca.

Za vreme prve četvrti u Strelcu, Sunce je uvek u praktičnoj Devici i pravi kvadrat aspekt sa Mesecom u Strelcu pa možemo da materijalizujemo naše želje. Ove godine, prva četvrt pravi sekstil sa Merkurom donoseći mogućnost da započnete nešto u vezi sa dužim putovanjem, inostranstvom, pravnim pitanjima, upisom na fakultet, polaganjem ispita, dobijanjem stipendije, radnih dozvola ili viza.

Ova faza Meseca će najviše uticati Strelce, Blizance, Device i Ribe, kao i na one koji imaju Merkur, Veneru, Mars ili Jupiter na 25, 26. ili 27. stepenu ovih znakova.

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