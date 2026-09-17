BUDITE STRPLJIVI, SAČEKAJTE BOLJI TRENUTAK Astro savet za četvrtak, 17. septembar: Ova 4 znaka su na udaru napetih aspekata Meseca
IZAZOVAN aspekt između Meseca u Strelcu i Urana u Blizancima upozorava da izbegavate rasprave i svađe, jer ćete potrošiti dosta energije i biti još nervozniji.
Ako ste nešto naumili i ne odstupate od toga čak i kada vidite da je sve protiv vas, to bi trebalo da vam bude znak da popustite i sačekati bolji trenutak. Ovi aspekti takođe donose veću opasnost u saobraćaju.
Na udaru su rođeni u prvoj dekadi Strelca, Blizanaca, Device i Ribe.
S druge strane, vatrene i vazdušne znake štiti veliki vatreni trigon između Meseca, Jupitera u Lavu i Saturna u Ovnu, pa će sve probleme rešiti brže nego što su očekivali.
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