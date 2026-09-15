KARTA KAO SIMBOL MOĆI: Kako je Katarina Velika mapirala Rusko carstvo

STARA karta iz 18. veka nije samo prikaz teritorije, već svedočanstvo o vremenu u kojem je nastajala.

Foto: Vikipedija/www.art-catalog.ru

Tokom vladavine Katarine Velike, kartografija je u Ruskom carstvu prerasla iz pomoćne discipline u moćno državno oruđe, a nastojanje da se ogromna teritorija precizno istraži i prikaže postalo je jedan od najvećih naučnih poduhvata tog doba.

Tokom vladavine Katarine Velike, Rusko carstvo doživelo je veliki napredak u različitim oblastima, uključujući nauku i obrazovanje. Među njima je bila i kartografija, koja je tada prestala da bude samo pomoćna disciplina za vojsku i navigatore - postala je važno sredstvo državne administracije, simbol moći nacije i izvor znanja o sopstvenoj zemlji.

Katarina Aleksejevna, koja je stupila na presto 1762. godine, dobro je razumela značaj tačnih geografskih informacija za upravljanje ogromnom teritorijom. Rusija je tada već obuhvatala zemlje od Baltičkog do Tihog okeana i od Arktika do Crnog mora. Ipak, postojao je paradoks - sami Rusi često su manje poznavali svoju zemlju nego stranci.

Mnoge karte sastavljali su strani stručnjaci, oslanjajući se na fragmentarne podatke, beleške i usmena predanja. Njihova tačnost često je bila upitna, a pojedini regioni bili su prikazani toliko grubo da su više ličili na umetničku maštu nego na naučno istraživanje.

Carica je zato sebi postavila ambiciozan zadatak - da stvori potpunu i tačnu kartu celog Ruskog carstva.

PROCES U KOJEM SU UČESTVOVALI NAJVEĆI STRUČNjACI U ZEMLjI

Ključan korak u tom procesu bilo je osnivanje Slobodnog ekonomskog društva 1765. godine. Ono je, između ostalog, prikupljalo geografske i statističke podatke o različitim regionima carstva, šaljući posebne upitnike guvernerima, zemljoposednicima i sveštenstvu. Prikupljane su informacije o terenu, klimi, stanovništvu i ekonomskoj aktivnosti, a ti podaci postali su osnova za izradu preciznijih karata.

Jedno od najvećih dostignuća Katarinine ere u kartografiji povezano je sa imenom Fjodora Ivanoviča Šuberta i stvaranjem Atlasa Ruskog carstva.

Rad na ovom grandioznom projektu počeo je 1790-ih, iako su pripreme trajale decenijama ranije. Katarina je shvatila da bez kvalifikovanih stručnjaka nije moguće napraviti kvalitetnu kartu, pa je jedan od njenih prioriteta bila obuka sopstvenih kartografa, geodeta i topografa.

U Akademiji nauka organizovani su posebni kursevi koji su privlačili mlade ljude iz različitih društvenih slojeva. Oni su izučavali matematiku, astronomiju, geodeziju i crtanje, a mnogi su potom odlazili na ekspedicije, gde su usavršavali kartografske veštine.

Posebna pažnja posvećena je i astronomskim posmatranjima, neophodnim za određivanje koordinata različitih tačaka. Opservatorije su osnivane širom zemlje, dok je savremena oprema nabavljana iz Evrope.

Pod Katarinom je posebnu slavu stekao i Ivan Kirilovič Kirilov, koji je sastavio prvi ruski atlas, iako njegova glavna dela datiraju iz vremena Petra Velikog. Tokom Katarinine vladavine njegove metode su usavršene i primenjene širom carstva.

REVOLUCIJA KARTOGRAFIJE

Važan deo razvoja kartografije bilo je i uvođenje jedinstvenog sistema simbola i standarda za izradu karata. Ranije je svaka karta mogla da ima sopstvene simbole, sistem natpisa i razmeru, što je otežavalo njihovu praktičnu upotrebu.

Pod Katarinom Velikom uvedeni su i jedinstveni zahtevi za izradu kartografskog materijala, kao i standardne razmere za različite vrste karata - opšte, posebne i topografske. Uvedeni su i jedinstveni simboli za gradove, reke, planine, šume i puteve.

Kartografija nije bila ograničena samo na kopnene oblasti. Velika pažnja posvećena je mapiranju morskih obala, ostrva i unutrašnjih plovnih puteva. Ruska flota bila je aktivna u Baltičkom, Crnom i Azovskom moru, kao i u Tihom okeanu.

KAKO JE KARTOGRAFIJA IZMENILA RUSKO CARSTVO

Razvoj kartografije uključio je i različite delove društva. U izradi karata učestvovali su oficiri, trgovci, seljaci i lokalni stanovnici, pa je kartografija vremenom postala širi nacionalni poduhvat. Žene su takođe doprinosile naučnom radu obradom podataka, prevođenjem stranih dela, prepiskom sa naučnicima iz drugih zemalja i prikupljanjem geografskih podataka.

Preciznije karte imale su i veliki ekonomski značaj - omogućile su bolje planiranje poljoprivredne proizvodnje, procenu pogodnosti zemljišta za različite useve i optimizaciju transportnih ruta. Trgovci su mogli preciznije da planiraju isporuke i izbegavaju opasne deonice puteva, dok su industrijalci mogli da biraju lokacije za fabrike i postrojenja.

Vojni značaj kartografije bio je podjednako veliki. Precizne karte ratišta omogućavale su komandantima da donose odluke, planiraju manevre i obezbede snabdevanje trupa. Mape su istovremeno postale važan izvor podataka za geografe, geologe, klimatologe i demografe. Njihovom analizom mogli su da se uoče obrasci u raspodeli prirodnih resursa, migraciji stanovništva i promenama pejzaža, dok je poređenje karata iz različitih perioda omogućavalo praćenje teritorijalnih promena, erozije zemljišta, pomeranja rečnih korita i rasta ili opadanja šuma.

MAPA RUSIJE KAO DEO NACIONALNOG PONOSA

Kartografija je imala i snažan kulturni značaj. Mape su uticale na način na koji su Rusi doživljavali svoju zemlju, njenu veličinu, raznolikost i bogatstvo. Gledajući kartu carstva, ljudi su mogli da shvate razmere države u kojoj žive i da osete pripadnost nečemu velikom.

Sa razvojem ruske kartografije raslo je i njeno međunarodno priznanje. Evropski naučnici proučavali su ruske karte i koristili ih u svojim istraživanjima, dok su ruski kartografi učestvovali na međunarodnim kongresima i razmenjivali iskustva sa kolegama iz drugih zemalja. Francuski, nemački i britanski geografi visoko su cenili kvalitet ruskih karata, ističući njihovu tačnost, potpunost i naučnu validnost.

Do kraja Katarinine vladavine, Rusija je posedovala jednu od najkompletnijih i najtačnijih mapa sveta. Atlas Ruskog carstva, koji su tokom mnogih godina razvijale desetine stručnjaka, predstavljao je veliki uspeh ruske nauke. Sadržao je karte svih pokrajina, detaljne planove većih gradova, dijagrame plovnih puteva, planinskih venaca i granica sa susednim državama.

Nasleđe Katarine Velike u kartografiji pokazalo se dugotrajnim. Metode razvijene tokom tog perioda korišćene su tokom celog 19. veka, a mnoge karte nacrtane krajem 18. veka ostale su relevantne do sredine narednog veka.

Pod Katarinom Velikom, Rusija je pokazala da se čak i ogromna teritorija može istražiti, opisati i mapirati. Kartografija je tako postala važan deo nacionalne kulture, simbol nacionalnog jedinstva i sredstvo za jačanje i razvoj države.

(rt.rs)

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