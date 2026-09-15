DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 16. SEPTEMBAR: Ovan napreduje u karijeri, Lav rešava pravna pitanja, a Blizanci i Strelac porodične odnose
SAZNAJTE šta vas u sredu, 16. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Sekstil između vašeg vladaoca Plutona i Neptuna u vašem znaku, donosi vam društveni uspeh, podršku uticajnih osoba, nove poslovne kontakte, završavanje važnih finansijskih pitanja, napredovanje u karijeri.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Neptun, vladalac vaših finansija, u kući mašte i ideja obrazuje skladan aspekt sa retrogradnim Plutonom u kući karijere, donoseći vam uvećanje zarade, napredovanje na poslu, podršku uticajnih osoba.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sekstil između Neptuna u kući društvenog života, planova i novca i Plutona u devetoj kući podstiče vašu potrebu za društvenim angažmanom, donosi uspeh u inostranstvu i završavanju pravnih pitanja, u visokom obrazovanju, na putovanjima.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Retrogradni Pluton u kući finansija obrazuje sekstil sa Neptunom u Sekstil u kući karijere donoseći vam napredovanje na poslu, uvećanje prihoda i dobitke preko podele imovine, dobijanja stipendije, alimentacije.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Sekstil između Neptuna u devetoj i retrogradnog Plutona u sedmoj kući, donosi vam uspeh u javnoj delatnosti, sudskom sporu i rešavanju drugih pravnih pitanja, visokom obrazovanju, u inostranstvu, na dužem putovanju.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Retrogradni Pluton u kući posla i zdravlja prsvi sekstil sa Neptunom u kući novca upozorava na oprez sa finansijama, naročito kada se radi o nasledstvu, podeli bračne imovine ili nekoj samostalnoj delatnosti.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sekstil između Neptuna, planete romantike ali i iluzija, u kući partnerstva i Plutona u kući ljubavi i kreativnosti, slobodnim Vagama donosi priliku za ulazak u novu emotivnu vezu. Uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući privatnog života, obrazuje sekstil sa Neptunom u kući posla i zdravlja, donoseći vam prilike za uvećanje prihoda preko nekretnina ili neke samostalne delatnosti.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Neptun u kući ljubavi i kreativnosti pravi sekstil sa retrogradnimn Plutonom u kući komunikacija donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, dobitke preko potpisivanja ugovora. Poboljšanje odnosa sa rođacima.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Sekstil između retrogradnog Plutona u kući novca i Neptuna u kući privatnog života čini vas sklonim pravljenju kreativnih planova u vezi sa započinjanjem privatnog biznisa, ulaganja u porodičnu delatnost, nekretnine.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Retrogradni Pluton, koji upravlja vašom karijerom, u vašoj kući ličnosti obrazuje sekstil sa Neptunom u kući komunikacija i biznisa, donoseći vam poslovni i finansijski uspeh, napredovanje u karijeri, podršku uticajnih osoba.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca pravi sekstil sa retrogradnim Plutonom u kući podsvesti, mašte, donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh zahvaljujući primeni vaših orignalnih ideja u poslovanju.
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