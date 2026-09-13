SAMO RECITE OVO: Jedna rečenica može da spreči svađu, izgovorite je pre nego što stvari izmaknu kontroli

POSTOJI trenutak u gotovo svakoj žustroj raspravi kada više nije toliko važno zbog čega je počela. Jedna optužba povuče drugu, ton postaje sve viši, a umesto rešavanja problema obe strane pokušavaju da dokažu ko je u pravu. Upravo tada promena načina na koji razgovaramo može da napravi veliku razliku.

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Organizacioni psiholog Adam Grant često govori o tome da samo neslaganje nije nužno loše. Različita mišljenja mogu da nas nateraju da preispitamo svoje stavove i dođemo do boljih rešenja. Problem nastaje kada razgovor od razmene argumenata preraste u borbu u kojoj je jedini cilj pobeda.

Jedan od načina da se takva situacija preokrene jeste da se pažnja sa onoga što ljude razdvaja prebaci na ono oko čega se slažu. Rečenica koja može da posluži upravo tome glasi: "Voleo bih da se usredsredimo na sve ono oko čega se slažemo", piše Nova.rs.

Poenta nije u tome da neko odustane od svog mišljenja ili prizna da druga strana ima pravo. Umesto toga, sagovornici prvo pokušavaju da pronađu zajednički teren, pa tek onda nastavljaju razgovor o stvarima oko kojih se razilaze.

"Ti nikada" obično samo pogorša stvar

Kada se osećamo napadnuto, prirodna reakcija je da počnemo da se branimo. Zato optužbe poput "ti me nikada ne slušaš" ili "ti si uvek neodgovoran" lako mogu dodatno da podignu tenziju.

Mnogo konstruktivniji pristup su takozvane "ja-poruke". Umesto optuživanja sagovornika, njima govorimo o tome kako određena situacija utiče na nas.

Tako se "Ti me nikada ne slušaš" može zameniti sa "Osećam da nisam saslušan", dok umesto "Ti si uvek neodgovoran" možemo reći "Zabrinut sam jer smo se dogovorili drugačije".

Pokažite da ste zaista čuli šta druga osoba govori

Još jedna korisna tehnika jeste da pre odgovora svojim rečima ponovimo ono što smo razumeli.

Rečenica poput "Ako sam te dobro razumeo, najviše ti smeta to što..." daje drugoj osobi priliku da potvrdi da smo je razumeli ili da nas ispravi.

Sličan princip važi i za emocije. Umesto da nekome kažemo "Ti si ljut", možemo reći: "Imam utisak da si ljut jer ti izgleda kao da nisam ozbiljno shvatio ono što si rekao."

Time ne tvrdimo da znamo šta druga osoba oseća, već joj ostavljamo prostor da sama objasni svoju reakciju.

Cilj rasprave nije da neko izgubi

Najvažnija promena zapravo nema veze sa jednom "magičnom" rečenicom. Ona se događa kada prestanemo da posmatramo konflikt kao takmičenje.

U partnerskim, porodičnim i poslovnim odnosima moguće je pobediti u raspravi, a istovremeno napraviti mnogo veću štetu odnosu.

Zato vraćanje razgovora na zajedničke tačke može da promeni čitavu dinamiku: umesto da dve osobe pokušavaju da pobede jedna drugu, ponovo pokušavaju da zajedno reše problem.

(Direktno)