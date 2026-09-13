GOTOVO ZABORAVLJENA POSLASTICA: Zovu ga vojvođanski sir, a nema ni kapi mleka i pravi se od ovog voća

NEKADA se kuvao u vojvođanskim kućama čim zamirišu prve dunje, sipao u kalupe i čekao danima da se dovoljno stegne da može da se seče. Kitnikez je gotovo zaboravljena poslastica koju su naše bake dobro poznavale. Iako ga mnogi zovu „sir od dunja“, u njemu nema ni mleka ni sira, za osnovni recept potrebna su samo tri sastojka.

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Dunje su jedno od onih voća čiji miris mnoge odmah vraća u stare kuće, na ormare na kojima su stajali zreli žuti plodovi i u kuhinje u kojima se pred jesen pripremala zimnica.

Od dunja se prave slatko, džem, kompot i rakija, ali u Vojvodini postoji još jedna stara poslastica koju mlađe generacije možda nikada nisu ni probale.

Zove se kitnikez, a poznata je i kao sir od dunja.

Uprkos nazivu, mleka nema ni u tragovima. Reč je o veoma gustom slatkišu od ukuvanih dunja i šećera koji se nakon hlađenja i sušenja toliko stegne da može da se seče na kriške ili kocke.

Za kitnikez su potrebna samo tri osnovna sastojka

Prema tradicionalnom receptu koji je zabeležio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, potrebno je:

1 kg očišćenih dunja

800 g šećera

1 limun

Po želji se mogu dodati i seckani orasi, što je takođe česta varijanta ovog starinskog slatkiša.

Dunje ne morate da ljuštite

Dunje dobro operite i obrišite. Uklonite semenke i eventualne oštećene delove kore, a zatim plodove isecite na manje kocke.

Kod ovog tradicionalnog recepta koru nije potrebno skidati.

Isečene dunje stavite u šerpu i nalijte toliko vode da ogreznu. Kuvajte približno 20 do 30 minuta, odnosno dok potpuno ne omekšaju.

Kada su kuvane, ocedite tečnost, a dunje dobro ispasirajte kako biste dobili gustu i što ujednačeniju kašu.

Sada počinje najvažniji deo

U pasirane dunje dodajte šećer i limun, a zatim nastavite sa kuvanjem uz mešanje.

Ovde nema mnogo prečica. Masa postepeno postaje sve gušća, pa je posebno pred kraj potrebno često mešati kako se ne bi uhvatila za dno šerpe. Kitnikez treba da bude znatno gušći od običnog džema. Upravo ta gustina omogućava da se kasnije stegne i seče. Ako želite varijantu sa orasima, seckane orahe dodajte pred kraj kuvanja i dobro ih rasporedite kroz smesu.

Ne jede se odmah

Kada masa dostigne potrebnu gustinu, sipajte je u odgovarajući kalup ili posudu. Možete koristiti manju tepsiju ili kalup za hleb obložen papirom za pečenje ili blago podmazan, a onda dolazi deo koji su naše bake dobro poznavale – čekanje.

Kitnikez treba da se ohladi, stegne i prosuši. U zavisnosti od debljine mase i uslova, potrebno mu je nekoliko dana da dobije karakterističnu čvrstinu. Tek tada se vadi iz kalupa i seče na kriške ili kocke.

Zašto se zove „sir od dunja“?

Naziv nema veze sa sastojcima, već sa izgledom i načinom posluživanja.

Kada se pravilno ukuva i osuši, kitnikez više ne izgleda kao pekmez koji se zahvata kašikom. Postaje kompaktan i može da se seče, zbog čega je u narodu ostao poznat kao sir od dunja.

Nekada je bio mnogo prisutniji na vojvođanskim trpezama, dok je danas gotovo ustupio mesto džemovima, marmeladama i drugim poslasticama, možda je baš zato pravo vreme da se recept izvadi iz starih svezaka, jer za njega vam ne treba nikakav neobičan sastojak, samo dunje, šećer, limun i malo strpljenja.

(Direktno)