USPEH PREKO PISANJA, MARKETINGA, INTERNETA Astro savet za ponedeljak, 14. septembar: Ovih 7 znakova danas su pod uticajem Merkura i Sunca
MERKUR, planeta komunikacija, u Vagi, 14. septembra pravi trigon sa Uranom u Blizancima, a Sunce u Devici sekstil sa Marsom u Raku, a istog dana crni Mesec Lilit ulazi u znak Jarca.
Prvi aspekt podstiče mentalnu aktivnost, memoriju, logiku,i donosi uspeh i dobitke preko privatnog biznisa, trgovine, marketinga, pisanja, interneta. Najviše će uticati na vazdušne znake, Blizance, Vage i Vodolije.
Drugi aspekt podstiče ambiciju i donosi uspeh preko uslužnih delatnosti, porodičnog ili nekog drugog vida privatnog biznisa, a najviše utiče na Device, Rakove, Ribe, i Jarčeve.
Ulazak crnog Meseca Lilita, simbola erotičnosti i zavodljivosti, koji simbolizuje i strastveni deo naše prirode, u znak Jarca, čini predstavnike ovog znaka popularnijim i omiljenijim u društvu.
Preporučujemo
NAJVEĆI RASIPNICI HOROSKOPA: 4 znaka koja troše novac kao da sutra ne postoji
13. 09. 2026. u 22:00
NEGA CVEĆA PRED JESEN: Trikovi koji vam mogu pomoći da ih pripremite za hladne dane
13. 09. 2026. u 21:00
SOKRATOVA MUDROST: Pogledajte kako je govorio o ljudima koji imaju malo prijatelja
13. 09. 2026. u 20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)