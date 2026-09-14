USPEH PREKO PISANJA, MARKETINGA, INTERNETA Astro savet za ponedeljak, 14. septembar: Ovih 7 znakova danas su pod uticajem Merkura i Sunca

MERKUR, planeta komunikacija, u Vagi, 14. septembra pravi trigon sa Uranom u Blizancima, a Sunce u Devici sekstil sa Marsom u Raku, a istog dana crni Mesec Lilit ulazi u znak Jarca.

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Prvi aspekt podstiče mentalnu aktivnost, memoriju, logiku,i donosi uspeh i dobitke preko privatnog biznisa, trgovine, marketinga, pisanja, interneta. Najviše će uticati na vazdušne znake, Blizance, Vage i Vodolije.

Drugi aspekt podstiče ambiciju i donosi uspeh preko uslužnih delatnosti, porodičnog ili nekog drugog vida privatnog biznisa, a najviše utiče na Device, Rakove, Ribe, i Jarčeve.

Ulazak crnog Meseca Lilita, simbola erotičnosti i zavodljivosti, koji simbolizuje i strastveni deo naše prirode, u znak Jarca, čini predstavnike ovog znaka popularnijim i omiljenijim u društvu.