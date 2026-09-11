ŽIVEO JE KAO SVETAC MEĐU NAMA: Danas je rođendan patrijarha Pavla, čoveka koji je skromnošću osvojio svet

NA današnji dan 1914. godine rođen je Gojko Stojčević, čovek koji će pod monaškim imenom Pavle postati najvoljeniji poglavar u modernoj istoriji Srpske pravoslavne crkve. Iako je prošlo više od decenije od njegovog odlaska, sećanje na patrijarha Pavla ne bledi, a njegove reči o skromnosti, ljubavi i ljudskosti i danas služe kao moralni kompas celom narodu.

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Rođen u selu Kućanci u Slavoniji, patrijarh Pavle je tokom svog 95 godina dugog života prošao put od bolešljivog dečaka do duhovnog vođe koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih ljudi, bez obzira na njihovu veroispovest. Narod ga je prepoznao i zavoleo zbog njegove neverovatne skromnosti, mudrosti i nesebične ljubavi koju je pružao svakome koga bi sreo.

Čudesno isceljenje i put ka monaštvu

Malo je falilo da svet ostane uskraćen za njegovu duhovnu mudrost. Ratne 1944. godine, mladi Gojko Stojčević oboleo je od tuberkuloze, opake bolesti za koju su lekari tada verovali da mu ostavlja svega nekoliko meseci života. Spas i utočište pronašao je u manastiru Vujan kod Čačka.

Prema sopstvenim svedočenjima, upravo su molitva i manastirski mir doneli čudesno izlečenje. U znak neizmerne zahvalnosti Bogu, Gojko je tada izrezbario drveni krst koji se i danas sa posebnom pažnjom čuva u ovom manastiru. Četiri godine kasnije, u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, doneo je konačnu odluku da se potpuno posveti Bogu. Od svog duhovnika Makarija primio je monaški čin i ime pod kojim će ga svet pamtiti – Pavle.





Devetnaest godina na tronu Svetog Save

Kao poglavar Srpske pravoslavne crkve, na tronu Svetog Save proveo je 19 izazovnih godina. Njegovo patrijarhovanje obeležile su teške istorijske okolnosti, ali i veliki koraci za samu Crkvu.



Tokom njegovog mandata:

Osnovana je Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.

Verska nastava (veronauka) je zvanično vraćena u javne škole.

Bogoslovski fakultet je ponovo postao ravnopravni deo Univerziteta u Beogradu.



Nasleđe koje živi: „Budimo ljudi“

Patrijarh Pavle se upokojio 15. novembra 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Iako je mogao biti sahranjen uz najviše državne i crkvene počasti na nekom od centralnih mesta, njegova poslednja želja bila je ponovo svedočanstvo njegove skromnosti – sahranjen je u porti manastira Rakovica.

Pamtićemo ga kako se vozi gradskim prevozom, kako sam popravlja svoje cipele i kako deli tople reči sa slučajnim prolaznicima na beogradskim ulicama.

Iza sebe je ostavio najvredniji amanet: poruku da se veličina jednog čoveka meri isključivo onim što je spreman da pruži drugima.

