VREME ZA UVOĐENJE ZDRAVIH NAVIKA, PROMENU NAČINA ISHRANE Astro savet za petak 11. septembar: Na ova 4 znaka najviše utiče mlad Mesec u Devici
JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u Devici, podsećajući nas da je vreme da uvedemo više reda i discipline u naš svakodnevni život.
Godišnji odmori se privode kraju, ljudi se vraćaju na posao, počinje školska godina...
Ova faza Meseca podstiče potrebu za redom i čišćenjem životnog prostora i emocionalnih i porodičnih odnosa, jer Mesec je simbol doma, porodice i emocija. Ovaj period idealan je za veliko spremanje, čišćenje kuće, pranje prozora, sređivanje ormara, presađivanje cveća, biljaka, ali i preispitivanje osećanja (Mesec). Takođe, podstiče racionalnost, analitičnost, sistematičnost, odgovornost, marljivost.
Naredne dve nedelje pravi je period za uvođenje zdravih navika, promenu načina ishrane, postavljanje realnih ciljeva ili započinjanje poslova koji zahtevaju preciznost.
Ove godine, mlad Mesec formira se 11. septembra, u 5.26, na 18. stepenu Device. On svake godine pravi različite aspekte sa ostalim tranzitnim planetama, pa se tako ne ponavljaju događaji iz prethodne godine (osim potrebe za uvođenjem reda u životnom prostoru i u emotivnim i porodičnim odnosima).
Ove godine, mlad Mesec pravi sekstil sa Marsom u Raku, znaku kojim upravlja Mesec, donoseći uvećanje prihoda preko nekretnina, porodičnog posla ili nekog drugog vida samostalne delatnosti. Zbog inkonjunkcije sa retrogradnim Saturnom, biće potrebno više truda kako bismo ostvarili ono što želimo.
Znaci koji će najviše biti pod uticajem mladog Meseca su Device, Ribe, Blizanci i Strelci.
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