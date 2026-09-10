PROBLEMI SA PODELOM IMOVINE, KREDITOM, ALIMENTACIJOM Astro savet za četvrtak, 10. septembar: Ova 4 znaka će morati da rešavaju stara pitanja
POSLE godinu dana, 10. septembra, Venera i Merkur, planete ljubavi, novca i komunikacija, menjaju znake, a istog dana i Uran kreće retrogradnim hodom.
Venera ulazi u Škorpiju, znak u kome je njen uticaj oslabljen, a Merkur u Vagu, znak partnerskih odnosa i diplomatije. Pošto Venera pravi napet aspekt sa Plutonom u Vodoliji, donosi vanredne troškove i probleme sa podelom imovine, nasledstvom, alimentacijom, kreditom... Ovo će najviše osetiti Bikovi, Lavovi, Škorpije i Vodolije, kojima će i retrogradni hod Urana, planete više sile, doneti rešavanje starih problema u ljubavi, porodici i poslu, ali i susrete sa starim partnerima.
Ulazak Merkura u Vagu donosi bolje komunikacije, nove poslove i finansijske dobitke vazdušnim i vatrenim znacima.
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