FINANSIJSKI ALARM ZA TRI ZNAKA: Zvezde ih upozoravaju da dobro zaključaju novčanik
ASTROLOZI upozoravaju da je pred nama period izazovnih planetarnih aspekata koji će žestoko udariti na novčanike mnogih znakova Zodijaka.
Dok će neki uspeti da prođu neokrznuti, tri horoskopska znaka moraće ozbiljno da „stisnu kaiš“. Ako pripadate nekoj od ovih grupa, vreme je da zaboravite na impulsivnu kupovinu i počnete da pazite na svaki dinar.
Ribe – Emotivna kupovina vodi u minus
Ribe su poznate po tome što troše novac srcem, a ne glavom. U narednom periodu, kada se suočite sa stresom ili emotivnim izazovima, bićete skloni da utehu tražite u šopingu. Kupovina sitnica koje vam realno ne trebaju ili preterano trošenje na poklone za druge ljude moglo bi ozbiljno da ugrozi vaš budžet. Astrolozi vam savetuju da pre svakog provlačenja kartice duboko udahnete i zapitate se da li vam je ta stvar zaista neophodna.
Rak – Neočekivani troškovi za kuću i porodicu
Za Rakove kuća predstavlja sigurnost, ali upravo odatle dolaze finansijske glavobolje. Planete donose talas neplaniranih izdataka vezanih za dom – bilo da je u pitanju hitna popravka kvara, renoviranje koje se otelo kontroli ili pomoć nekom članu porodice. Budući da nećete moći da kažete „ne“, vaš štek za crne dane biće ozbiljno uzdrman. Pokušajte da odložite sve estetske promene u domu i fokusirajte se samo na hitne popravke.
Devica – Čak ni vaša Analitičnost ne pomaže protiv nepredviđenog
Device su obično kraljice organizacije i planiranja budžeta, ali ovaj period će ih potpuno iznenaditi. Može doći do neočekivanih promena na poslu, kašnjenja isplata ili gubitka nekog sporednog izvora prihoda na koji ste ozbiljno računali. Vaša sklonost da paničite kada stvari nisu pod kontrolom može vas navesti na pogrešne odluke, poput uzimanja nepovoljnih pozajmica. Ostanite smireni, reorganizujte prioritete i prebrodićete ovaj sušni period bez većih posledica.
Zlatno pravilo za naredni period
Bez obzira na to da li ste na ovoj listi ili ne, astrolozi savetuju da u narednim nedeljama izbegavate podizanje kredita, pozajmljivanje novca prijateljima i potpisivanje bilo kakvih ugovora koji vas finansijski obavezuju na duži rok. Pametno upravljanje novcem sada je jedini štit od besparice!
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