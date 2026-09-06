ARHEOLOŠKO OTKRIĆE DALO ODGOVOR: Izgubljeni grad otkriva tajnu Mojsijevog puta iz Egipta

ZAMISLITE da jedno arheološko otkriće, posle više od tri hiljade godina, ponovo otvori pitanje koje deli istoričare: da li se biblijski Izlazak zaista dogodio?

Foto AI/ČetGPT

U egipatskim zapisima do sada nije pronađen jasan dokaz o masovnom bekstvu Izraelaca iz Egipta, niti su arheolozi otkrili materijalne tragove koji bi direktno potvrdili Mojsijev put kroz pustinju. Zbog toga deo naučnika čitavu priču smatra legendom.

A onda su arheolozi počeli da kopaju u Tel Abu Sajfiju, oko 140 kilometara severoistočno od Kaira.

Tamo su otkriveni ostaci drevnog utvrđenog grada Mesena, čije je postojanje bilo poznato iz egipatskih izvora, ali čija je lokacija vekovima bila izgubljena.

I upravo tu priča postaje zanimljiva.

Mesen se nalazio na takozvanom Horusovom vojnom putu, najkraćoj kopnenoj vezi Egipta sa Hananom — Obećanom zemljom. To je upravo pravac kojim, prema Bibliji, Mojsije nije poveo Izraelce.

Zašto bi neko ko beži iz Egipta izabrao daleko teži put kroz Sinajsku pustinju umesto najkraće rute?

Arheologija sada pokazuje koliko bi taj kraći put zaista bio opasan.

Horusov put nije bio obična drumska veza. Bio je deo egipatskog vojnog sistema, sa tvrđavama, garnizonima, osmatračnicama i skladištima raspoređenim duž puta. Grupa izbeglica sa porodicama, decom i stokom teško bi neopaženo prošla kroz takav koridor.

A upravo to opisuje i Knjiga Izlaska: Izraelci nisu krenuli najkraćim putem ka zemlji Filistejaca, već su povedeni drugim pravcem.

U ruševinama Mesena pronađena je i ogromna kamena greda sa natpisima koji slave faraona Ramzesa II, kao i oko dva metra visok i šest tona težak bazaltni torzo njegove statue. Otkriveni su i ostaci citadele, hrama i velikih skladišta.

To je posebno intrigantno jer je Ramzes II jedan od vladara koje pojedini istoričari dovode u vezu sa vremenom biblijskog Izlaska.

Da li je, dakle, pronađen dokaz da je Mojsije zaista izveo Izraelce iz Egipta?

Ne — bar ne još.

Ali otkriće pokazuje nešto drugo: opis geografskih i vojnih prilika u biblijskoj priči uklapa se u stvarnost drevnog Egipta. Put koji je Mojsije, prema Starom zavetu, izbegao zaista je bio snažno kontrolisan vojni koridor.

I zato jedno staro pitanje ponovo postaje zanimljivo: Ako je Izlazak samo legenda — kako su njeni autori tako dobro poznavali ono što se zaista nalazilo na putu iz Egipta?

sputnikportal.rs

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