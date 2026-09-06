OČEKIVANJA I REALNOST: Zašto poslodavci smatraju da generacija Zed nije spremna za prvi posao

DA li je generacija Zed zaista spremna za profesionaloni svet? Analize otkrivaju da mladi radnici imaju visoko mišljenje o svojim sposobnostima, ali poslodavci sve češće vide jaz između njihovog znanja i onoga što se očekuje na radnom mestu.

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Mlađim radnicima možda nedostaju znanje, obuka i razumevanje onoga što se od njih očekuje na radnom mestu, pokazale su studije. Na taj jaz dodatno je ukazao izveštaj Instituta za ovlašćeni menadžment (CMI), objavljen u julu 2026. godine: Samo 6 odsto menadžera smatra da su mladi zaposleni spremni za radno mesto, dok čak 45 odsto pripadnika generacije Zed veruje da već poseduje potrebne veštine.

Istraživanje Halt Internašonal Biznis škole iz 2024. godine, u kojem je učestvovalo 800 rukovodilaca ljudskih resursa, pokazalo je koliko je nepoverenje poslodavaca izraženo. Umesto nedavno diplomiranog studenta, 37 odsto njih radije bi angažovalo robota ili veštačku inteligenciju, dok bi 45 odsto pre izabralo frilensera. Oko 30 odsto rukovodilaca reklo je i da bi radije ostavilo radno mesto prazno, nego da zaposli nedavno diplomiranog studenta.

Koje veštine nedostaju generaciji Zed

Prema istraživanju Halt škole, jedna od najvećih slabosti mladih radnika je otpornost, a 91 odsto menadžera navelo je da ovaj nedostatak već utiče na njihov učinak.

Još veći značaj pridaje se komunikaciji - 98 odsto rukovodilaca ljudskih resursa smatra da je ona ključna veština koju mlađi radnici treba da poseduju. Slede radoznalost i spremnost za učenje, koje je izdvojilo 93 odsto rukovodilaca. Saradnju je kao važnu veštinu izdvojilo 92 odsto rukovodilaca, kreativnost 90 odsto, dok 87 odsto njih smatra da generaciji Zed nedostaje kritičko razmišljanje.

Podaci CMI-ja pokazuju i da samo 12 odsto menadžera smatra da mladi ljudi u njihovim kompanijama napreduju očekivanim tempom. Kada mladi zaposleni ne napreduju dovoljno ili ne ispune očekivanja, pored nedostatka otpornosti kao problemi se izdvajaju i nedostatak motivacije, neprikladno ponašanje ili nepoznavanje pravila ponašanja na radnom mestu, kao i nedovoljno poštovanje vremena.

Tehnološko znanje takođe postaje sve važnije. Čak 97 odsto rukovodilaca ljudskih resursa smatra da novozaposleni treba da imaju dobro osnovno razumevanje oblasti poput veštačke inteligencije, informacionih tehnologija i analize podataka. Ipak, samo 20 odsto nedavno diplomiranih studenata smatra da poseduje takvo znanje.

Zašto generacija Zed drugačije gleda na posao

Iako su zabrinutosti poslodavaca u vezi sa pripremljenošću mladih možda opravdane, generacija Zed ulazi u svet rada koji se značajno razlikuje od onog u kojem su radile prethodne generacije.

Neki mladi su odrastali gledajući roditelje koji su decenijama radili isti posao, dok su njihove bake i deke uspevale da izgrade kuću, podignu porodicu i dočekaju penziju sa jednim prihodom u domaćinstvu. Danas takav cilj mnogima deluje nedostižno i zato mnogi pripadnici generacije Zed i milenijalci sve više strahuju da će morati da rade celog života, bez odlaska u penziju.

Mnogi takođe smatraju da možda nikada neće moći da kupe kuću ili da priušte neke od važnih životnih koraka, poput venčanja. Kada se tome dodaju sve češća otpuštanja u tehnološkom sektoru, globalne geopolitičke tenzije i ekstremne vremenske prilike, postaje jasnije zašto generacija Zed drugačije gleda na rad i karijeru.

Deo mladih je takođe odrastao gledajući roditelje kako se suočavaju sa iscrpljenošću, toksičnim radnim okruženjem ili stagnacijom u karijeri, iako su decenijama bili posvećeni poslu. To je doprinelo promeni njihovih očekivanja na radnom mestu.

To se, između ostalog, vidi u tome što odbijaju dodatni neplaćeni rad u zamenu za obećano "sticanje iskustva", ali i što su spremni da na vreme završe radni dan, umesto da redovno ostaju duže i rade prekovremeno.

Rešenje bi, prema ovim analizama, trebalo da bude u drugačijoj pripremi mladih za posao tokom studiranja - i to ne samo kroz sticanje znanja, već i kroz razvijanje veština i načina razmišljanja koji će im omogućiti da nastave da uče u svetu koji se brzo menja, prenosi "Juronjuz".

Istovremeno, i kompanije imaju svoju ulogu. Mladima je, pre svega, potrebno objasniti šta se od njih očekuje na radnom mestu, kako da se ponašaju i komuniciraju u kancelariji, ali i kako da tehnologije poput veštačke inteligencije koriste za unapređenje postojećih poslovnih procesa.

(rt.rs)

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