STIŽE VELIKO BOGATSTVO ZA OVA TRI HOROSKOPSKA ZNAKA: Jedan od njih ima i dodatni signal

PLANETE su se namestile tako da se baš tri znaka obogate do 15. septembra, i to ne na kašičicu. Reč je o novcu koji se ne potroši za nedelju dana, već menja plan za celu jesen.

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Jedan od ovih horoskopskih znakova ima i dodatni signal, ovo je njegov trenutak za tiket, lutriju ili bingo.

Bik: Stari dug konačno sleće na račun

Biku stiže ono što je najteže čekao, povraćaj novca koji su svi već otpisali. U sredu po podne dolazi poziv ili poruka koja menja cifre na računu, najverovatnije u vezi sa poslom završenim još u julu. Sačuvajte račune i papire, trebaće vam da sve prođe čisto. Do sredine meseca Bik staje na noge i prvi put posle dugo vremena ne broji svaki dinar do plate.

Savet za vas, Bikovi, nemojte odmah ulagati u kola ili renoviranje. Energija je dobra za štednju i jedan mali, pametan potez, recimo zatvaranje stare kartice.

Strelac: Poslovna ponuda koja menja godinu

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a sada treba samo da kaže da. U prvoj polovini septembra stiže poslovni predlog, dodatni angažman ili honorarni posao sa sumom većom od mesečne plate. Najjači dan je petak, kada se razgovor pomera sa kafe na konkretan dogovor.

Nemojte se cenkati ispod onoga što vredite. Strelci iz pristojnosti često spuste cifru, pa se posle ljute mesec dana. Tražite punu cenu, druga strana je već odlučila da pristane.

Vodolija: Znak koji treba odmah da popuni tiket

Evo gde puca. Rođeni u znaku Vodolije su ovog puta favoriti kosmosa da se obogate do 15. septembra, i to preko igara na sreću, nasledstva ili nečega što je neko drugi započeo. Period do 15. septembra otvara mali prozor u kome se isplati uplatiti tiket, lutriju ili se javiti na nagradnu igru koju ste odavno zaboravili.

Brojevi koji vam se ponavljaju u životu, datum rođenja deteta, kućni broj, godina venčanja, vredni su da završe na papiru. Vodolije retko veruju u sreću, pa je baš zato i preskaču. Ovaj put nemojte.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveći problem nije sreća, problem je nepažnja. Poziv se propusti jer je delovao kao reklama, a ponuda se odbije jer izgleda previše dobro. Otvorite mejlove koje inače brišete, javite se na nepoznate brojeve i pročitajte uslove pre nego što kažete ne.

Ovaj period ne traži od vas ništa spektakularno, samo da budete prisutni kada se prilika javi. Novac koji sada dolazi retko se najavljuje unapred, pa ga je lako pomešati sa običnim danom. Zato se isplati imati strpljenja i sa papirologijom i sa ljudima koji odugovlače. Ono što vam se vraća, vraća se celo.

Sreća za Bika, Strelca i Vodoliju stiže kroz običan kanal, ne kroz fanfare.

(Krstarica)