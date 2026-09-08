DOBICI I POVOLJNE POSLOVNE PRILIKE Astro savet za utorak, 8. septembar: Ovih 6 znakova danas su pod uticajem Venere, planete novca

GENERALE, kad bi, kojim slučajem, mogao da ustaneš i vidiš sav ovaj narod koji si mrtav okupio, minule bi sve tvoje rane kazamata. Preboleo bi nepravdu progona i sve tuge koje su te savijale i obarale. Ali, ti si i mrtav pobedio. Pobedu ostavljaš nama, da pamtimo.