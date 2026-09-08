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DOBICI I POVOLJNE POSLOVNE PRILIKE Astro savet za utorak, 8. septembar: Ovih 6 znakova danas su pod uticajem Venere, planete novca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

08. 09. 2026. u 07:00

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VENERA, planeta lepote, ljubavi, umetnosti, novca, koja se sprema da uskoro napusti znak Vage, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u Vodoliji, znaku društvenog života, prijatelja, planova i novca.

ДОБИЦИ И ПОВОЉНЕ ПОСЛОВНЕ ПРИЛИКЕ Астро савет за уторак, 8. септембар: Ових 6 знакова данас су под утицајем Венере, планете новца

Foto: Depositphotos/sarayut, Vadymvdrobot

Ovaj harmoničan aspekt donosi dobitke i povoljne poslovne prilike vazdušnim (Blizanci, Vaga, Vodolija) i vatrenim znacima (Ovan, Lav, Strelac).

Takođe, biće i više izlazaka i prilika za druženje sa prijateljima, dobitaka preko nekonvencionalnih vidova zarade, uspeh u medijima, influsenserstvu.

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